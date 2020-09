Spendlhofer unterschreibt in Griechenland, Liverpool gibt zwei Talente ab

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Lukas...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Lukas Spendlhofer

IV, 27, AUT | SK Sturm Graz – > AE Larisa

Erwartungsgemäß verlässt der Innenverteidiger Lukas Spendlhofer den SK Sturm Graz nach sechs Jahren und wechselt nach Griechenland. Bei AE Larisa unterschreibt Spendlhofer, der keine Ablöse kostet, einen Dreijahresvertrag. Für Sturm hatte der 27-Jährige 184 Pflichtspiele bestritten und lief auch immer wieder als Kapitän der Blackies auf. Larisa beendete die vergangene Saison als Neunter in der griechischen Vierzehnerliga. Spendlhofer ist der zweite ÖFB-Legionär in der Vereinsgeschichte der Griechen. 2011 hatte Sanel Kuljic kurzzeitig für Larisa gespielt.

Cengiz Ünder

RA, 23, TUR | AS Roma – > Leicester City

Bei der AS Roma hatte das einstige türkische Supertalent Cengiz Ünder immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison hatte der 21-fache Nationalspieler 23 Pflichtspiele für die Römer bestritten, stand dabei aber nur knapp 1.200 Minuten auf dem Platz. Nun schließt sich Ünder leihweise für eine Saison des Foxes an. Leicester City zahlte eine Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro für den 23-Jährigen und sicherte sich zudem eine Kaufoption. Wenn Leicester den trickreichen Türken fest verpflichten will, werden Medienberichten zufolge 23 Millionen Euro fällig.

Taiwo Awoniyi

ST, 23, NIG | FC Liverpool – > Union Berlin

Nach dem Verkauf von Sebastian Andersson an den 1.FC Köln findet Union Berlin einen Ersatzmann beim FC Liverpool. Der hochveranlagte Nigerianer Taiwo Awoniyi wird von den Reds, wo er keine Chance auf Einsätze hat, bereits zum siebten Mal verliehen. Die Chronologie der Leihgeschäfte umfasste den FSV Frankfurt, NEC Nijmegen, gleich zweimal Excelsior Mouscron, die KAA Gent und zuletzt Mainz 05. Durchsetzen konnte sich der durchschlagskräftige Angreifer aber nur bei Mouscron. Bei Union Berlin ist Awoniyi neben Teuchert und Kruse der dritte neue Angreifer und wird ein Jahr lang in der deutschen Hauptstadt bleiben.

Ki-Jana Hoever

RV, 18, NED | FC Liverpool – > Wolverhampton Wanderers

Ein weiteres Nachwuchstalent des FC Liverpool wechselt fix zu den Wolves. Der niederländische Rechtsverteidiger Ki-Jana Hoever kommt um zehn Millionen Euro mit Bonusoptionen auf fünf weitere Millionen und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Der einstige Ajax-Nachwuchsspieler spielte hauptsächlich in der zweiten Mannschaft der Reds und kam für die Kampfmannschaft nur auf vier Einsätze. Hoever soll Matt Doherty ersetzen, der vergangene Woche um 17 Millionen Euro zu Tottenham wechselte. Er ist nach Fábio Silva, Marcal, Vitinha und Sarkic der fünfte Neue bei den Wolves.