Starke neue Konkurrenz für Daniliuc, ein ÖFB-Keeper für St.Pauli

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

William Saliba

IV, 19, FRA | Arsenal FC – > OGC Nizza

Der OGC Nizza läuft heuer unter Erwartung und kassierte in 16 Ligaspielen bereits 22 Gegentreffer. Der langwierige Ausfall des routinierten Abwehrchefs Dante, der an einem Kreuzbandriss laboriert und erst zu Saisonende wieder fit wird, wiegt schwer. Deshalb holte Nizza nun das 19-jährige Toptalent William Saliba leihweise vom Arsenal FC, wo er keine Chance auf Einsätze hat und heuer hauptsächlich in der Reserve-Mannschaft zum Einsatz kam. Der Franzose, der in Saint-Étienne seine entscheidenden Schritte im Nachwuchs setzte, wird nach der Saison aber wieder nach London zurückkehren. Auswirkungen könnte dieser Transfer aber auch auf ein ÖFB-Talent haben: Der ebenfalls 19-jährige Flavius Daniliuc kam in der laufenden Saison inklusive Europa League bereits auf beachtliche elf Einsätze in der Innenverteidigung der Südfranzosen, nachdem er im vergangenen Sommer ablösefrei aus der zweiten Mannschaft von Bayern München nach Nizza übersiedelte. Für Daniliuc wird das bevorstehende Frühjahr also etwas schwieriger als ursprünglich erwartet.

Dominik Oroz

IV, 20, CRO/AUT | FC Liefering – > Vitesse Arnheim

Der in Wien geborene Kroate Dominik Oroz, aktueller U20-Teamspieler Kroatiens, verlässt den FC Liefering fix und unterschreibt bis Sommer 2023 bei Vitesse Arnheim. Der 192cm große Innenverteidiger spielte im Nachwuchs für die Wiener Austria, den Wiener Sportklub und die Vienna und wechselte im Alter von 16 Jahren in die Salzburger Akademie. Für Liefering brachte er es auf 48 Zweitligaeinsätze, in denen er drei Tore – allesamt in der laufenden Saison – beisteuerte. Da Oroz bei Red Bull Salzburg aber keine unmittelbare Zukunft sah, wechselt er nun zum Tabellenvierten der niederländischen Eredivisie, wo er künftig im Zuge unseres wöchentlichen Next Generation Checks analysiert werden wird, da er weiterhin auch für das ÖFB-Nationalteam spielberechtigt wäre, wenngleich er sich auf Nachwuchsebene für Kroatien entschied.

Dejan Stojanovic

TW, 27, AUT | Middlesbrough – > FC St.Pauli

Der FC St.Pauli verstärkt sich mit dem österreichischen Keeper Dejan Stojanovic. Der gebürtige Vorarlberger spielt seit August 2011 im Ausland und kickte dort zuerst in Italien für Bologna und Crotone, dann in der Schweiz für St.Gallen und schließlich seit einem Jahr für Middlesbrough, das immerhin 1,1 Millionen Ablöse an die Schweizer überwies. Nun wechselt Stojanovic in die 2. Deutsche Bundesliga zum FC St.Pauli, das den 196cm großen Torhüter bis zum Saisonende ausleiht und keine Kaufoption besitzt. Für Middlesbrough hatte Stojanovic in der vergangenen Saison acht Ligaspiele bestritten, aber in der laufenden Saison stehen noch keine Einsätze in der englischen Championship zu Buche.

Baris Atik

OM, 25, GER/TUR | vereinslos – > 1.FC Magdeburg

Für den SK Sturm Graz bestritt Baris Atik 16 Pflichtspiele, erzielte fünf Tore und einen Assist. Seit seinem Gastspiel in der Steiermark lief es für das einstige Top-Talent aber alles andere als rosig: Atik kickte für Kaiserslautern, Darmstadt und Dynamo Dresden – jeweils mit mäßigem Erfolg. Das letzte halbe Jahr war er nach seiner Vertragsauflösung mit den Dresdnern sogar vereinslos. Nun heuer der Spielmacher für ein halbes Jahr beim 1.FC Magdeburg an. In der äußerst knapp verlaufenden 3. Liga Deutschlands liegen die Blau-Weißen aus Sachsen-Anhalt auf dem 20. und letzten Rang, allerdings auch nur drei Punkte hinter dem 16. Platz, der der erste Nichtabstiegsplatz ist. Kurioserweise fehlen den Magdeburgern auf den dritten Platz und damit die Relegation zur zweiten Leistungsklasse „nur“ 13 Punkte.