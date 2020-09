Suárez wechselt in die Hauptstadt, Chelsea holt Spätzünder-Torhüter

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Luis...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Luis Suárez

ST, 33, URU | FC Barcelona – > Atlético Madrid

Nach sechs Jahren, 195 Toren und 113 Assists in 283 Spielen verlässt Luis Suárez den FC Barcelona und wechselt ligaintern. Der 113-fache uruguayische Teamspieler schließt sich nach seiner Vertragsauflösung Atlético Madrid an und wird somit in der neuen Saison auf seine alten Kollegen aus Katalonien treffen. Suárez wechselt ablösefrei und es kann im Nachhinein noch zu Bonuszahlung in Höhe von sechs Millionen Euro kommen. Superstar Lionel Messi kritisierte die Vereinsführung dafür, dass man einen Spieler wie Suárez ziehen ließ. Der 33-Jährige, der zuvor auch mit Juventus Turin und sogar mit seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht wurde, unterschreibt in Madrid einen Zweijahresvertrag.

Edouard Mendy

TW, 28, SEN | Stade Rennes – > FC Chelsea

Nun hat der FC Chelsea wirklich auf jeder Position einen neuen Spieler verpflichtet: Der 196cm große Torhüter Edouard Mendy kommt um 24 Millionen Euro aus Rennes. Der in Frankreich geborene Senegalese gilt als Spätstarter und spielte sich erst 2017, im Alter von 25 Jahren, in Reims in eine Stammposition im Profifußball. Zuvor hatte der siebenfache Nationalspieler nur unterklassig gespielt. Nach zwei Saisonen als Stammkeeper bei Reims wechselte Mendy letzten Sommer nach Rennes, wo er ebenfalls fixer Bestandteil des Teams war. Nun unterschrieb der 28-Jährige für fünf Jahre bei den Blues.

Aaron Hickey

LV, 18, SCO | Heart of Midlothian – > FC Bologna

Es kommt wohl nicht häufig vor, dass sich der FC Bologna in einem Wettbieten gegen den FC Bayern München durchsetzt, wenn es um den Kauf eines jungen Talents geht. Im Fall des Schotten Aaron Hickey gab es aber in Italien die besseren Perspektiven auf Einsätze und so entschied sich der Linksverteidiger dafür, einen Fünfjahresvertrag in Italien zu unterschreiben. Der schottische U19-Teamspieler war zuletzt Stammspieler bei Heart of Midlothian und gilt als spielintelligenter und passsicherer Spieler. Für die Hearts war der Verkauf dennoch nur der zehntteuerste der Vereinsgeschichte. Der mit Abstand teuerste Transfer des schottischen Hauptstadtklubs war Craig Gordons Wechsel um 11 Millionen Euro im Jahr 2007 zu Sunderland.

Santiago Arias

RV, 28, COL | Atlético Madrid – > Bayer 04 Leverkusen

Bayer Leverkusen verstärkt seine Defensive mit dem kolumbianischen Routinier Santiago Arias. Der 53-fache Nationalspieler spielte zuletzt zwei Jahre für Atlético Madrid, wo er sich jedoch nie vollends durchsetzen konnte. Arias, der zuletzt auch als Neuzugang beim FC Everton im Gespräch war, kommt vorerst leihweise und kann danach um etwa zehn Millionen Euro fix zur „Werkself“ wechseln. Atlético verpflichtete den Rechtsverteidiger vor zwei Jahren um elf Millionen Euro von der PSV Eindhoven.