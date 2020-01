Taferner kehrt nach Österreich zurück, Podolski hat einen neuen Klub

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Matthäus Taferner

ZM, 18, AUT | Dynamo Dresden -> Wacker Innsbruck (leihweise)

Ein Abstiegskampf in der 2. Deutschen Liga kann richtig hart sein und filigrane Techniker bleiben oftmals auf der Strecke. Matthäus Taferner durfte sich auch unter dem neuen Cheftrainer Markus Kauczinski nicht viele Hoffnungen auf zahlreiche Einsätze beim Tabellenletzten Dynamo Dresden machen und wechselt deshalb zu seinem Stammverein Wacker Innsbruck zurück, der ihn bis zum Sommer 2020 auslieh. Wacker-Sportdirektor Alfred Hörtnagl zeigte sich höchst erfreut, dass sein Klub die Möglichkeit hat das Talent auszuborgen, da Taferner in Österreich schon einige Male bewies, dass er den Unterschied ausmachen kann. Bei Dynamo Dresden durfte er kaum sein Können zeigen – Taferner stand nur einmal von Beginn an am Platz und wurde drei weitere Male eingewechselt. Er absolvierte insgesamt 128 Minuten und steuerte ein Assist bei. Der Schritt zurück nach Innsbruck kommt sicherlich im richtigen Moment, da ein Spieler in seinem Alter viel Spielpraxis braucht, die er nun in gewohnter Umgebung bekommt.

Lukas Podolski

ST, 34, GER | Vissel Kobe -> Antalyaspor

Lukas Podolski zieht es nach rund zweieinhalb Jahren in Japan wieder zurück in die Türkei, wo er bereits zwischen 2015 und 2017 seinem Beruf nachging. Diesmal unterschrieb er jedoch nicht bei Galatasaray, sondern geht künftig für Antalyaspor auf Torjagd. Bei Vissel Kobe spielte er unter dem Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink und erzielte in insgesamt 60 Partien 17 Tore. Die Japaner ließen den Vertrag des bei den Fans äußerst beliebten Spielers auslaufen, sodass er ablösefrei in die Türkei wechseln konnte. Podolski verlautbarte zudem, dass er nach seiner aktiven Karriere für den 1. FC Köln arbeiten werde.

Andraz Sporar

ST, 25, SVN | Slovan Bratislava -> Sporting

Der slowenische Mittelstürmer Andraz Sporar wechselt gegen eine Ablöse von sechs Millionen Euro zu Sporting. Sporar entwickelte sich bei Slovan zu einer wahren Tormaschine und erzielte heuer in insgesamt 26 Pflichtspielen 20 Treffer und 5 Assists, wobei er auch in der Europa-League-Gruppenphase fünf Tore in sechs Spielen beisteuerte. Vergangene Saison kam er in 36 Pflichtspielen auf 34 Tore und neun Assist. Der Torjäger war in der Vergangenheit auch bei österreichischen Vereinen im Gespräch, war aber aufgrund seiner Trefferquote nicht mehr zu finanzieren. Sporting legte die Höhe der Ausstiegsklausel mit 60 Millionen Euro fest.

Yusuf Otubanjo

ST, 27, NIG | LASK -> Yusuf Otubanjo

Der LASK trennte sich vom 27-jährigen nigerianischen Stürmer Yusuf Otubanjo. Der Angreifer unterschrieb beim armenischen Meister Ararat Armenia, da er bei den Oberösterreichern aktuell weit weg von einem Stammplatz war. Während er in der Saison 2018/19 noch auf insgesamt 19 Meisterschaftseinsätze kam, wurde er heuer in der Liga nur zweimal eingewechselt. Sein einziges Pflichtspieltor in dieser Saison datiert vom 20. Juli 2019, als er in der ersten Cup-Runde beim 6:2—Auswärtssieg gegen Vöcklamarkt als Einwechselspieler einen Treffer erzielte. In der Meisterschaft kam er zuletzt in der sechsten Runde zum Einsatz, als er bei der 0:1-Niederlage gegen den WAC sechs Minuten vor Schluss eingewechselt wurde.