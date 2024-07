Thuram-Sohn folgt den Spuren seines Vaters, Aston Villa plant nicht mit Coutinho

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Enzo Le Fée

ZM, 24, FRA | Stade Rennes – > AS Roma

Der zentrale Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison mit einer Ablöse von 20 Millionen Euro einer der teuersten Spieler, die innerhalb der Ligue 1 wechselten. Der 24-Jährige verließ den FC Lorient und schloss sich Stade Rennes an. Nach einem Jahr trennen sich allerdings die Wege vom ehemaligen Nachwuchs-Nationalspieler, da ihn die AS Roma gegen eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro unter Vertrag nahm. Für Stade Rennes absolvierte er 35 Pflichtspiele, in denen ihm zwar kein Treffer, dafür aber fünf Assist gelangen. Allerdings hatte er immer wieder Probleme mit Verletzungen, weshalb er in der Liga auch nur 25 Spiele absolvierte und in der vergangenen Saison nicht sein ganzes Potential entfalten konnte.

Khéphren Thuram

ZM, 23, FRA | OGC Nizza – > Juventus Turin

Der zentrale Mittelfeldspieler Khéphren Thuram folgt den Spuren seine berühmten Vaters Lilian und unterschreibt einen Vertrag bei Juventus. Die Alte Dame überwies eine Ablöse von etwas mehr als 20 Millionen Euro an den OGC Nizza. Für seinen bisherigen Arbeitgeber absolvierte der 23-Jährige 167 Spiele, wobei er neun Tore und zwölf Assists beisteuerte. Ähnlich wie bei Enzo Le Fée verlief die vergangene Saison auch nicht ideal und eine Luftveränderung sollte dem Franzosen, der auch schon ein Spiel für die Nationalmannschaft bestritt, guttun. Khéphren Thuram ist ein physisch sehr starker Sechser bzw. Achter, der über eine gute Technik verfügt und sowohl starke Dribblings als auch Pässe hinlegt. Er kann den Ball gut nach vorne bringen, ist allerdings selbst im letzten gegnerischen Drittel etwas zu ungefährlich.

Leonardo Spinazzola

LV, 31, ITA | AS Roma – > SSC Napoli

Der 24-fache italienische Nationalspieler verlässt die AS Roma und wechselt ablösefrei zum SSC Neapel. Spinazzola kam vor fünf Jahren gegen eine Ablösesumme von stolzen 29.5 Millionen Euro in die italienische Hauptstadt, wo er 151 Spiele bestritt und starke sieben Treffer und 21 Assists erzielte. Der Höhepunkt war der Gewinn der Europameisterschaft 2021, wobei er dort zum tragischen Helden wurde, da er sich im Viertelfinale einen Achillessehnenriss zuzog und damit die letzten beiden Spiele und den Titelgewinn seiner Mannschaft versäumte. Dennoch wurde er in die beste Elf des Turniers gewählt.

Philippe Coutinho

OM, 32, BRA | Aston Villa – > Vasco da Gama

Philippe Coutinhos Glanzzeiten sind schon länger vorbei. Der Basilianer wechselte Anfangs 2018 gegen eine Ablöse von 135 Millionen Euro vom Liverpool FC zum FC Barcelona und wurde nur eineinhalb Jahr später an den FC Bayern München verliehen. Es folgte eine weitere Leihe zu Aston Villa, die den 68-fachen Nationalspieler im Sommer 2022 um 20 Millionen Euro fix unter Vertrag nahmen. Coutinho blieb jedoch unter den Erwartungen und verlor im Frühjahr 2023 sogar seinen Kaderplatz. Vergangene Saison spielte er leihweise bei Al-Duhail SC, wo er in 24 Pflichtspielen immerhin acht Tore und vier Assists beisteuerte. Ein Comeback in der Premier League bei Aston Villa wird es dennoch nicht mehr geben, denn Coutinho wird in seine Heimat wechseln. Vasco da Gama wird den 32-Jährigen leihweise unter Vertrag nehmen. Coutinhos Vertrag beim Premier-League-Klub läuft noch bis Sommer 2026.