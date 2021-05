Titelentscheidungen: Bayerns nächster Matchball, Sporting vor dem großen Wurf

Die „Corona-Saison“ 2020/21 neigt sich langsam dem Ende zu. Einige Titel- und Abstiegsentscheidungen sind bereits gefallen, zahlreiche Ligen sind noch immer sehr spannend. Wir...

Die „Corona-Saison“ 2020/21 neigt sich langsam dem Ende zu. Einige Titel- und Abstiegsentscheidungen sind bereits gefallen, zahlreiche Ligen sind noch immer sehr spannend. Wir fassen nun aber zusammen, welche weiteren Entscheidungen bereits an diesem Wochenende fallen könnten und spannen den Bogen von den Topligen bis hin zu kleineren Fußballnationen.

Verwerten die Bayern den zweiten Matchball?

Nach dem traditionsreichen Duell zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach könnte heute in der Allianz Arena wieder das Weißbier fließen. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage der Bayern in Mainz wurde die Meisterfeier zumindest um eine Woche verschoben. Wenn die Bayern aber heute gegen Gladbach gewinnen (oder Leipzig nicht bei Borussia Dortmund siegt), ist der Mannschaft von Hansi Flick der Titel nicht mehr zu nehmen. Aktuell liegen die Bayern bei drei ausstehenden Spielen sieben Punkte vor Leipzig.

Fulham und West Bromwich vor dem Abstieg

Dass Sheffield United aus der englischen Premier League absteigen wird, steht bereits länger fest. Am Wochenende könnten Fulham und West Bromwich Albion folgen. Fulham hat bereits neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, WBA sogar zehn. Vier Spieltage sind in der englischen Premier League noch zu gehen. Es bräuchte also ein kleines Fußballwunder, dass eines der beiden Teams noch den Klassenerhalt schafft. WBA spielt auswärts gegen Arsenal, Fulham trifft zu Hause auf Burnley, den Tabellensiebzehnten, den es in dieser Mission Impossible abzufangen gilt. Wenn die beiden Teams nicht gewinnen, bleiben sie fix „unter dem Strich“.

Große grün-weiße Party in Lissabon?

Der Sporting Clube de Portugal steht zu Beginn der kommenden Woche vor seinem ersten Meistertitel seit 19 Jahren und würde damit nach langer Zeit die große Vorherrschaft von Lokalrivale Benfica und Porto aufbrechen. Sporting verlor in der laufenden Saison keine einzige Partie, holte aus 31 Spielen unglaubliche 79 Punkte, kassierte nur 15 Gegentore. Am Dienstag geht es gegen das abstiegsgefährdete Boavista und mit einem Sieg wäre den Grün-Weißen der erste Titel seit 2002 nicht mehr zu nehmen. Der Gewinn der Meisterschaft könnte aber auch schon früher feststehen, nämlich wenn der FC Porto am Montag zu Hause gegen den Vorletzten Farense nicht gewinnt.

Slovan vor Titel-Hattrick

In der Slowakei kommt es am Sonntag zum Showdown im Titelkampf und Slovan Bratislava könnte den ersten Titel-Hattrick seit Mitte der 90er und den zweiten in der Vereinsgeschichte holen. Drei Runden vor Saisonende liegt Slovan sieben Punkte vor Dunajská Streda, das am Sonntag auch der Gegner sein wird. Im Heimspiel gegen die Mannschaft des deutschen Trainers Bernd Storck reicht Slovan also ein Unentschieden für den Titelgewinn.

Spannung in der türkischen Süper Lig

Auch in der Türkei könnte es bereits am kommenden Wochenende zu einer Titelentscheidung kommen – gleichzeitig könnte die Angelegenheit aber auch noch mal spannend werden. Besiktas führt die Tabelle drei Spiele vor Schluss mit fünf Punkten Vorsprung auf Fenerbahce und sechs auf Galatasaray an. Am Samstag treffen die Schwarz-Weißen auswärts auf Lokalrivale Galatasaray und könnte mit einem Sieg bereits Meister werden, wenn Fenerbahce gleichzeitig auswärts beim Tabellenachtzehnten Ankaragücü gewinnt. Sollte „Gala“ Besiktas allerdings im Heimspiel biegen und womöglich auch „Fener“ siegen, dann wird’s in der Türkei auf den letzten Metern noch einmal richtig spannend. Für Besiktas wäre es jedenfalls der erste Titel seit 2017.