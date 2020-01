Top-Talent wechselt zu Real, Altach-Stürmer wechselt nach Algerien

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Reinier

OM, 18, BRA | Flamengo -> Real Madrid

Vor einigen Wochen verfassten wir einen Artikel über Renier Jesus, der aktuell als eines der größten brasilianischen Talente gilt. Der 18-Jährige wird meist als Zehner in einem 4-2-3-1 oder als falsche Neun im 4-4-2-System aufgestellt, verfügt über eine exzellente Technik und ist extrem dynamisch, sodass er in Eins-gegen-Eins-Situation seinen Gegenspielern viel Kopfzerbrechen bereiten kann. Zahlreiche Top-Klubs buhlten um den jungen Flamengo-Spieler, wobei wir schon Anfang Jänner vermeldeten, dass Real Madrid das größte Interesse und die besten Karten haben dürfte. Jetzt schlugen die Königlichen tatsächlich zu und überwiesen rund 30 Millionen Euro nach Brasilien.

Amir Rrahmani

IV, 25, KOS | Hellas Verona – > SSC Neapel

Nach Diego Demme und Stanislav Lobotka verpflichtete der SSC Neapel innerhalb weniger Tage einen dritten Spieler, der in Zukunft die Defensive verstärken soll. Um rund 14 Millionen Euro wurde der Kapitän der kosovarischen Nationalmannschaft von Hellas Verona losgeeist, wobei der 1,92 Meter große Innenverteidiger erst im Sommer zu seinem neuen Klub kommt und den Rest der aktuellen Spielzeit im Abwehrzentrum von Hellas Verona absolvieren wird. Der Abwehrspieler, der früher unter anderem bei Dinamo Zagreab und dem FK Partizani Tirana unter Vertrag stand, machte in dieser Saison einen großen Sprung nach vorne und ist einer der Gründe, weshalb Hellas auf dem starken zehnten Tabellenplatz steht. Sein aktueller Klub befindet sich vier Plätze vor Napoli, das aktuell in eine veritable Krise rutschte und seit Ende Oktober in allen Bewerben insgesamt nur drei Partien für sich entschied.

Brian Mwila

ST, 25, ZMB | SCR Altach – > ES Sétif

Altach-Stürmer Brian Mwila verlässt Vorarlberg und geht zukünftig für den algerischen Klub ES Sétif auf Torjagd. Der 25-jährige Sambier absolvierte in der Saison 2018/19 sieben Meisterschaftsspiele für die Altacher Kampfmannschaft und kam heuer nur bei den Amateuren zum Einsatz. Seine beste Partie absolvierte er in der Regionalliga West, als er gegen die zweite Mannschaft von Austria Lustenau beim 5:2-Auswärtssieg vier Treffer erzielte. ES Sétif ist einer der erfolgreichsten Klubs in Algerien, der sowohl die heimische Meisterschaft, als auch den Cup jeweils achtmal gewann. Brian Mwila ist nun neben Linksaußen Malick Touré der einzige Legionär im Kader der Algerier.

Noa Lang

LA, 20, NED | Ajax Amsterdam – FC Twente Enschede

Der junge Linksaußen Noa Lang gilt seit einiger Zeit als hoffnungsvolles Talent bei Ajax, wo er sich aber trotz starker Leistungen noch nicht in die Kampfmannschaft spielen konnte. Der junge Spieler absolvierte zwar bereits vergangene Saison drei Kurzeinsätze als Joker, musste heuer aber meistens in der zweiten Mannschaft auf Torjagd gehen, wo er in neun Einsätzen fünf Treffer erzielte. Am 1. Dezember bekam er beim Auswärtsspiel gegen den FC Twente Enschede zum ersten Mal von Beginn an die Gelegenheit sein Können zu zeigen und erzielte beim 5:2-Auswärtssieg prompt drei Treffer für seine Mannschaft. Da bei Ajax aber im Frühjahr einige verletzte Spieler zurückkommen werden, sah die Aussicht auf regelmäßige Einsätze weiterhin schlecht aus, zumal die Niederländer mit Ryan Babel auch einen erfahrenen Spieler zurückholten, der nur schwer von seiner Position zu verdrängen ist. Der FC Twente verspürte am eigenen Leib, wie groß das Talent des Noa Lang ist und lieh den jungen Spieler bis zum Saisonende aus. Ein guter Deal für alle Beteiligten, da Lang bei Twente gesetzt sein wird und die dringend benötigte Spielpraxis bekommt.