Das erste April-Wochenende hält für Fußballfans wieder eine Menge Spannung bereit. Besonders die Fans der italienischen Serie A können sich auf packende Duelle im...

Das erste April-Wochenende hält für Fußballfans wieder eine Menge Spannung bereit. Besonders die Fans der italienischen Serie A können sich auf packende Duelle im Kampf um die internationalen Plätze freuen. Denn der FC Bologna (Platz 4) empfängt den Tabellenzweiten SSC Neapel. Etwas weiter hinten trifft die wiedererstarkte AS Rom (6.) auf das drei Punkte besser platzierte Juventus Turin (5.). In Spanien könnte im Kampf um die Champions-League-Plätze bei einem Sieg von Athletic Bilbao in Villarreal eine erste Vorentscheidung fallen. Auch in Frankreich treffen zwei Top-Teams im Kampf um die internationale Qualifikation aufeinander. Olympique Lyon (7.) empfängt die Mannschaft aus Lille (5.). Weniger um die Platzierung, dafür mehr um das Prestige geht es im Manchester-Derby. Die Red Devils (Manchester United, 13.) empfangen den großen Stadtrivalen Manchester City (5.).

Olympique Lyon vs. Lille OSC (Samstag, 05.04., 21:05 Uhr)

In der letzten Ligapartie kassierte Olympique Lyon mit der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den RC Straßburg einen Rückschlag im Rennen um die Champions League. Doch trotz dieser Niederlage zeigt sich Lyon wettbewerbsübergreifend in bestechender Form: 4 Siege und lediglich die Niederlage gegen Straßburg stehen Les Gones zu Buche. Besonders spannend bei der Begegnung ist die unterschiedliche Herangehensweise der beiden Trainer. Unter Paulo Fonseca präsentiert sich Lyon spielfreudig und verfolgt einen sowohl attraktiven, offensiven als auch erfolgreichen Ansatz. Lille-Trainer Bruno hingegen verfolgt einen strukturierten Defensivplan. Lille versucht durch die kompakte Defensive und schnelle Umschaltmomente, die gegnerische Abwehr vor Probleme zu stellen. Dies gelingt LOSC immer wieder über den pfeilschnellen und torgefährlichen Kanadier Jonathan David, der das Interesse großer Vereine auf sich zieht. Sollte Lille sich in dem Duell gegen einen direkten Konkurrenten durchsetzen, verschaffen sie sich etwas Luft im Kampf um die europäischen Plätze. Bei einer Niederlage gegen Lyon fallen sie hinter ihren Kontrahenten zurück.

Manchester United vs. Manchester City (Sonntag, 06.04., 17:30 Uhr)

Manchester United befindet sich auch in der Saison 2024/25 in einer komplizierten Situation. Mit Platz 13 und nur 37 Punkten aus 29 Spielen hinken die Red Devils weit ihren Ansprüchen hinterher. Der Effekt der Trainerentlassung blieb zum größten Teil aus. Zwar zeigte United unter der Leitung von Ruben Amorim immer wieder, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, allerdings ist auch diese Spielzeit von Unbeständigkeit und Inkonstanz geprägt. Amorim, der nach einer sensationellen Saison mit Sporting Lissabon auf die Insel wechselte, setzt auf einen offensiven Ansatz. Hohes Pressing und flüssiges Angriffsspiel zeichnen sein Spiel aus. Doch hier lauert bei der wackeligen Defensive die Gefahr. Die 41 Gegentore in 30 Spielen zeigen hier ein klares Bild. Nach der Niederlage gegen Nottingham Forest am Dienstag (1:0) geht es am Wochenende also gegen den großen blauen Rivalen. Auch Manchester City lässt in dieser Saison die gewohnte Souveränität vermissen und liegt derzeit nur auf Rang 5. Guardiola, der für seinen taktischen Einfallsreichtum und Perfektion bekannt ist, wird alles daran setzen, die Niederlage aus der Hinrunde (2:1) vergessen zu machen. Für Manchester City ist dieses Spiel von enormer Bedeutung, denn neben dem Prestige geht es für die Skyblues um den Einzug in die Champions League.

FC Villarreal vs. Athletic Bilbao (Sonntag, 06.04., 20:00 Uhr)

Der Kampf um die Champions League geht auch bei dem Duell in La Liga weiter. Bei der Begegnung FC Villarreal vs. Athletic Bilbao gibt es für die Gastgeber nur ein Ziel – drei Punkte einzufahren und den Rückstand auf die Champions-League-Plätze zu verringern. Bilbao liegt aktuell mit sechs Punkten vor Villarreal und könnte seinerseits mit einem Sieg für eine kleine Vorentscheidung sorgen. Unter der Leitung von Ernesto Valverde verkörpert die Mannschaft aus dem Baskenland die traditionellen baskischen Werte: Zweikampfstärke und Leidenschaft. Bei Bilbao lohnt sich ein Blick auf die Defensive. Denn durch ihre Körperlichkeit, Kompaktheit und Intensität stellt Bilbao die zweitbeste Defensive der Liga. Diese gilt es für Villarreal und Trainer Marcelino García Toral zu knacken. Marcelinos Philosophie könnte hier von großer Bedeutung sein. Mit viel Ballbesitz, flüssigem Passspiel und Kreativität gelang es Villarreal in dieser Spielzeit häufig, Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden und ihre Torgefahr unter Beweis zu stellen.

AS Rom vs. Juventus Turin (Sonntag, 06.04., 20:45 Uhr)

Nach einer turbulenten Hinrunde und zwei Trainerwechseln klopft die AS Rom unter Trainer-Altstar Claudio Ranieri an die Champions-League-Plätze an. Zwischenzeitlich befanden sich die Giallorossi im hinteren Mittelfeld der Tabelle und mussten den Blick eher nach unten richten. Doch durch eine neu gewonnene Stabilität im gesamten Mannschaftsgefüge arbeitete sich die AS Rom auf den sechsten Tabellenplatz vor. Im direkten Duell gegen Juventus Turin, die nur drei Punkte vor den Römern liegen, könnte der Aufwärtstrend mit einem wichtigen Sieg fortgesetzt werden. Nach der Entlassung von Tiago Motta liegt es an Igor Tudor, die „alte Dame“ in die Königsklasse zu führen. Tudor, der für seine taktische Flexibilität bekannt ist, könnte gegen die AS Rom von seinem bevorzugten hochintensiven Pressing abweichen und den Fokus auf schnelles Umschaltspiel setzen. Gerade bei Kontern präsentierte sich die Roma aufgrund der offensiven Spielphilosophie anfällig und offenbarte große Schwächen. Diese Tatsache wird auch dem kroatischen Taktikfuchs nicht entgangen sein und seine Mannschaft dementsprechend vorbereiten.

FC Bologna vs. SSC Neapel (Montag, 07.04., 20:45 Uhr)

Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass der FC Bologna um die Teilnahme in der Champions League kämpft und die großen Teams der Liga – AC Mailand, Juventus Turin oder AS Rom – hinter sich lässt? Im Spiel gegen den Tabellenzweiten SSC Neapel kann die Mannschaft von Vincenzo Italiano zeigen, dass sie zurecht in den Top-Vier steht. Auch wenn der letzte Spieltag mit einem mageren 1:0-“Arbeitssieg“ gegen Abstiegskandidat FC Venezia endete, zeigt sich hier die Fähigkeit, auch komplizierte Spiele erfolgreich zu gestalten. Ein großer Faktor für den Erfolg der Mannschaft ist die stabile Defensive. Durch die kompakte Verteidigung wird die Spielidee von Italiano mit schnellem Umschaltspiel und Geschwindigkeit zum Torerfolg zu kommen, unterstützt. Beim 2:1-Heimsieg gegen den AC Milan konnte der SSC Neapel ein schwieriges Spiel gewinnen. Doch auch wenn Napoli-Coach Antonio Conte für einen pragmatischen und eher defensiv orientierten Fußball bekannt ist, zeigen die jüngsten Defensivleistungen die Schwächen der Mannschaft deutlich auf. Für den SSC Neapel geht es im Duell um Europa darum, die Balance zwischen Offensivstärke und defensiver Stabilität wiederzufinden. Sollten sich die Abwehrprobleme gegen den FC Bologna fortsetzen, könnte der Traum der Meisterschaft schon am Wochenende platzen.