Topspiele am Wochenende: Revanche im FA Cup, Kampf um die CL

Nach der Länderspielpause kehren die Spieler wieder in den Alltag zurück. Für die Spieler von Brighton & Hove Albion wartet im englischen FA Cup nach der historischen Pleite gegen Nottingham Forest die Chance auf Wiedergutmachung. In Italien stehen der SSC Neapel und der AC Milan vor einer richtungsweisenden Partie. Gelingt es dem AC Milan, im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Schritt nach vorne zu machen und Neapel einen Dämpfer im Meisterschaftskampf zu verpassen, oder lebt der Traum der Neapolitaner weiter? Auch in Frankreich wartet der Kampf um die Champions-League-Plätze. Schafft es Hütter, sich mit seiner Mannschaft im Côte d’Azur-Derby gegen Nizza durchzusetzen, oder kann Nizza im Duell der Tabellennachbarn überzeugen?

Brighton & Hove Albion vs. Nottingham Forest (FA Cup, 29.03., 18:15 Uhr)

Die Viertelfinal-Begegnung zwischen Brighton und Nottingham Forest verspricht eine spannende Partie zu werden. Während Nottingham Forest weiter ganz oben in der Tabelle zu finden ist und vor Selbstvertrauen strotzt, waren ausgerechnet die „Triple-Trees“, die mit ihrem deutlichen 0:7-Erfolg über Brighton, ein Umdenken in der Mannschaft der Seagulls einläuteten. Denn nach der höchsten Niederlage ihrer Premier-League-Geschichte konnte die Mannschaft von Fabian Hürzeler in den letzten fünf wettbewerbsübergreifenden Spielen vier Siege einfahren. Einzig beim amtierenden Meister kam die Mannschaft nicht über ein Unentschieden (2:2) hinaus. Der taktische Ansatz von Brighton-Coach Hürzeler ist ein attraktiver. Mit hohem Pressing versucht seine Mannschaft, die gegnerische Defensive schnell unter Druck zu setzen. Das Ziel ist es, den Gegner im eigenen Ballbesitz zu dominieren und durch kreative Lösungen zum Erfolg zu kommen. Genau das könnte Nottingham, wie schon in der Premier League, in die Karten spielen, die aus einer stabilen Verteidigung auf schnelle Umschaltmomente setzen. Mit Morgan Gibbs-White hat Nuno Espírito Santo einen Mittelfeldakteur, der es versteht, seine schnellen Vorderleute Anthony Elanga und Callum Hudson-Odoi in Szene zu setzen. Hinzu kommt Mittelstürmer Chris Wood, der sich in der Form seines Lebens befindet. Durch die gegensätzlichen taktischen Ansätze, die Erkenntnisse aus der Premier-League-Begegnung und vor allem die offene Rechnung aufseiten der Seagulls ist der Ausgang der FA-Cup-Partie völlig offen.

AS Monaco vs. OGC Nizza (Ligue 1, 29.03., 21:05 Uhr)

Zu einer spannungsgeladenen Partie kommt es am Samstag in der Ligue 1, denn der AS Monaco empfängt den OGC Nizza. Bei diesem Ligaspiel kommt es nicht nur zum Côte d’Azur-Derby, sondern auch zu einem Duell der Tabellennachbarn. Mit jeweils 47 Punkten kämpfen beide Mannschaften um den dritten Tabellenplatz, der eine Teilnahme an der Königsklasse garantiert. Die gegensätzliche taktische Herangehensweise wird bei der Begegnung spannend zu beobachten sein. Die Spielweise des AS Monaco hat sich unter der Führung von Adi Hütter zu einer der attraktivsten der Liga entwickelt. Mit schnellem und hohem Gegenpressing setzen die Offensivkräfte Monacos der gegnerischen Defensive kaum Luft zum Atmen. Nicht umsonst stellt Monaco mit 51 Toren die zweitbeste Offensive der Liga, die durch Winterneuzugang Mika Biereth nochmals einen Schub bekam. In neun Spielen kommt der Ex-Sturm-Akteur auf elf eigene Treffer. Im Gegensatz zu Hütter verfolgt der Kontrahent Franck Haise einen defensiveren Ansatz. Durch schnelle Kontersituationen und eine hohe Effektivität im Abschluss steht Nizza völlig zurecht in den Top-Vier der Ligue 1.

SSC Neapel vs. AC Milan (Serie A, 30.03., 20:45 Uhr)

Ohne Frage haben sich die Verantwortlichen der Rossoneri eine andere Saison von ihrer Mannschaft erwartet. Zwar ist eine Champions-League-Teilnahme mit sechs Punkten Rückstand auf den FC Bologna noch immer möglich, aber viel schlimmer wiegt der Abstand von 17 Punkten auf Tabellenführer und großen Rivalen Inter Mailand. Der SSC Neapel hingegen spielt unter Taktik-Fuchs Antonio Conte eine hervorragende Saison und liegt nur knapp hinter Inter auf dem zweiten Platz. Grundlage des Erfolgs der Neapolitaner ist die stabile Defensive. Mit nur 23 Gegentoren in 29 Ligaspielen stellt das Team aus dem Süden Italiens die beste Verteidigung der Liga. Mit Giovanni Di Lorenzo und Leonardo Spinazzola hat Conte zwei Außenverteidiger zur Verfügung, die nicht nur über eine große Erfahrung verfügen, sondern auch das Spiel der Gegner lesen können. Einzig die Offensive rund um den bulligen Romelu Lukaku kommt aufgrund der defensiven Stabilität nicht in Fahrt. Gegensätzlicher könnte die Ausgangssituation kaum sein, denn für den AC Milan geht es darum, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten, während der SSC Neapel weiter um die Meisterschaft kämpft. Die besondere Tabellenkonstellation und der Druck, unter dem beide Mannschaften stehen, sorgen für eine extra Portion Spannung in dieser Partie.