Torhüterrochade bei Milan, Werder versucht Defensive zu stabilisieren

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Kevin Vogt

IV/DM, 28, GER | TSG 1899 Hoffenheim – > SV Werder Bremen

Nach vier, teilweise heftigen Niederlagen in Serie steht Werder Bremen zur Winterpause auf einem Abstiegsplatz. Die Werderaner, die in der Bundesliga-Geschichte mehr Spiele in der höchsten Spielklasse absolvierten als alle anderen Teams, setzen daher auf Routine und leihen Kevin Vogt aus Hoffenheim aus. Der 28-Jährige, der als Innenverteidiger und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, hatte es in Hoffenheim zuletzt schwerer und schwerer und soll nun ein Stabilisator für die löchrige Defensive der Kohfeldt-Elf werden. Einer von Vogts künftigen Konkurrenten um einen Platz in der geplanten Bremer Dreierkette ist der österreichische U21-Teamspieler Marco Friedl.

Ragnar Sigurdsson

IV, 33, ISL | FK Rostov – > FC Kopenhagen

„Home coming“ für einen der besten isländischen Abwehrspieler der Geschichte: Der 94-fache Teamspieler Ragnar Sigurdsson wechselt nach sechs Jahren zurück zum FC Kopenhagen. Im Jänner 2014 hatte Sigurdsson die Dänen um 4,3 Millionen Euro in Richtung Krasnodar verlassen. Seitdem kickte der Innenverteidiger auch kurzfristig bei Fulham, für Rubin Kazan und zuletzt für den FK Rostov. Unterm Strich war der Abwehrchef überall wo er spielte gesetzt. Nun geht es ablösefrei zurück nach Kopenhagen, wo er vorerst einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnete – Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Pepe Reina

TW, 37, ESP | AC Milan – > Aston Villa

Seit 1 ½ Jahren steht der langjährige Liverpool-Stammkeeper Pepe Reina beim AC Milan unter Vertrag. Am italienischen Toptalent Gianluigi Donnarumma führte für den 37-Jährigen aber klarerweise kein Weg vorbei und so absolvierte der routinierte Spanier nur fünf Ligaspiele bzw. 13 Pflichtspiele für die Rossoneri (in der letztjährigen Europa-League-Gruppenphase durfte er in allen sechs Partien ran). Nun wartet auf den gebürtigen Madrilenen, der eine spannende Karriere hinlegte und als Mann in der zweiten Reihe Welt- und Doppeleuropameister wurde, eine interessante Aufgabe in England: Aston Villa, derzeit nur auf Rang 18 und mit 43 Gegentoren eine der Schießbuden der Premier League, holt Reina für ein Jahr leihweise in den Villa Park.

Asmir Begovic

TW, 32, BIH | AFC Bournemouth – > AC Milan

Stattdessen holt der AC Milan den 62-fachen bosnischen Teamkeeper Asmir Begovic als Ersatzmann für Donnarumma. Da das 20-jährige Keepertalent auf unbestimmte Zeit ausfallen könnte, entschied man sich für Begovic und gegen Reina. Der 32-jährige Bosnier gehört seit Sommer 2017 Bournemouth und war auch Stammkeeper beim Premier-League-Klub. Zuletzt verlor er diesen Status aber zuerst an Artur Boruc und danach an Aaron Ramsdale, weshalb er zum aserbaidschanischen Top-Klub Qarabag Agdam verliehen wurde. Beim AC Milan wird Begovic vorerst bis zum Sommer bleiben – sein Vertrag in Bournemouth läuft noch bis 2021.