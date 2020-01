Transfers: Salzburg „verliert“ erstmals gegen Genk, Ex-Rapid-Target nach Südkorea

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Björn Johnsen

ST, 28, NOR | AZ Alkmaar – > Ulsan Hyundai

Im vergangenen Sommer soll der in den USA geborene Norweger Björn Johnsen noch ein Thema beim SK Rapid gewesen sein. Zoran Barisic winkte aber schnell ab und betonte, dass er als Transfer nicht in Frage kommen würde. Stattdessen wechselte Johnsen damals leihweise zu Rosenborg, wo er in 16 Spielen sechs Treffer erzielte. Nun zieht der 195cm große Stürmer weiter nach Asien und wechselt für drei Jahre und um eine Million Euro Ablöse von Alkmaar zu Ulsan Hyundai. Beim südkoreanischen Ex-Klub von Richard Windbichler ist Johnsen einer von nur vier Legionären.

Marko Marin

OM, 30, GER | Roter Stern Belgrad – > Al-Ahli Jeddah

Nach 2 ½ erfolgreichen Jahren bei Roter Stern Belgrad wechselt Marko Marin nach Saudi-Arabien. Al-Ahli Jeddah, aktueller Vierter in der teils top besetzten Saudi Premier League, ist für Marin bereits der zehnte Verein auf Profiebene. Zuvor hatte der 170cm große Spielmacher für Roter Stern, Olympiakos, Trabzonspor, Anderlecht, Fiorentina, Sevilla, Chelsea, Werder Bremen und Gladbach gespielt. Al-Ahli bezahlte knapp drei Millionen Euro Ablöse und Marin freut sich über ein Netto-Jahresgehalt von etwa zwei Millionen Euro.

Henry Onyekuru

LA, 22, NIG | AS Monaco – > Galatasaray

Im vergangenen Sommer verpflichtete der AS Monaco den Everton-Flop Henry Onyekuru um 13,5 Millionen Euro – für die Monegassen stand der nigerianische Linksaußen aber nur in vier Spielen bzw. 160 Minuten lang auf dem Platz, weshalb er nun weiterverliehen wird. Galatasaray, derzeit enttäuschender Siebter in der Süper Lig, fand sich als Abnehmer und weiß was man von Onyekuru erwarten darf. In der gesamten Saison 2018/19 war der 22-Jährige bereits an „Gala“ verliehen und überzeugte dort mit 16 Toren und 6 Assists in 44 Partien. Eine Kaufoption besitzen die Türken offiziell nicht.

Kristian Thorstvedt

ZM, 20, NOR | Viking Stavanger – > Racing Genk

In der Champions League besiegte Red Bull Salzburg den belgischen Meister Racing Genk zweimal deutlich – im Rennen um ein norwegisches Toptalent hatten die Salzburger nun aber das Nachsehen gegenüber den Belgiern. Kristian Thorstvedt wechselt um 1,5 Millionen Euro nach Genk, wobei die Ablösesumme durch Boni noch auf zwei Millionen anwachsen könnte. Zudem sicherte sich Thorstvedts Ex-Klub Viking Stavanger eine Weiterverkaufsbeteiligung. Interessanterweise stand in Bezug auf die Roten Bullen eine mögliche Ablösesumme von fünf Millionen im Raum, als erstmals der Name des 20-jährigen Box-to-Box-Midfielders fiel. Der Vertrag des U21-Teamspielers in Belgien läuft bis Sommer 2023.