UEFA Supercup Vorschau: Altmeister trifft auf Debütanten

Der erste jährlich ausgetragene UEFA-Titel ist der des UEFA-Supercups. Bei diesem Spiel trifft der Sieger der Champions League auf den Gewinner der Europa League....

Der erste jährlich ausgetragene UEFA-Titel ist der des UEFA-Supercups. Bei diesem Spiel trifft der Sieger der Champions League auf den Gewinner der Europa League. In dieser Saison stehen sich, der bis dato 5-malige Gewinner aus Spanien, Real Madrid und der Überraschungssieger der Europa League aus Italien, Atalanta Bergamo, gegenüber. Das Finale um die erste Trophäe der Saison wird am 14. August, um 21 Uhr im Nationalstadion in Warschau (Polen) ausgetragen.

Real Madrid vor möglichem Rekordgewinn

Während Atalanta Bergamo als klarer Außenseiter in das Spiel geht, stehen die Königlichen aus Madrid vor einem Rekordgewinn des Supercups. Mit dem 6. Gewinn des Pokals würden sie etwas erreichen, was zuvor noch keine Mannschaft geschafft hat. Aktuell liegen die Madrilenen gleichauf mit dem Erzrivalen FC Barcelona. Doch nicht nur die Mannschaft könnte eine alleinige Bestmarke aufstellen, sondern auch ihr Trainer Carlo Ancelotti. Der italienische Fußball-Lehrer steht vor dem 5. Erfolg im Supercup, was auch einen alleinigen Bestwert bedeuten würde.

Das Gleiche gilt auch für Dani Carvajal und Luka Modric. Beide Spieler würden bei einem Sieg über Bergamo zum 5. Mal die Trophäe in den Nachthimmel strecken. Für den Star-Neuzugang Kylian Mbappé könnte das Spiel der erste Pflichtspieleinsatz im Dress von Real Madrid sein. Der 15-fache Champions-League-Sieger aus Spanien ist in diesem Spiel der klare Favorit auf den Titel, was den Italienern aber ganz recht sein kann.

Marten De Roon: „Wir sind gerne in der Außenseiterrolle“

Atalanta Bergamo kann in diesem Spiel befreit aufspielen, denn der Druck liegt ganz klar auf der anderen Seite. Nach dem 3:0-Sieg im Finale der Europa League gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen, ist dieses Spiel eine Zugabe und der Verdienst einer starken Leistung aus der Vorsaison. Leverkusen galt im Endspiel um die Europa League ebenfalls als klarer Favorit und doch scheiterten sie an den kämpfenden Italienern aus Bergamo.

Kapitän Marten de Roon sagte im Ausblick auf das Spiel gegen die Königlichen: „Madrid ist eine fantastische Mannschaft, aber wir sind gerne in der Außenseiterrolle.“ Der Niederländer verwies auch auf das Finale der Europa League: „Gegen Leverkusen war es genauso, vielleicht ist das genau die richtige Rolle für uns.“ Der Saisonauftakt verspricht für alle Fußball-Fans, ein besonderer zu werden. Auch wenn „La Dea“, wie die Mannschaft von Bergamo genannt wird, nominell das klar schwächere Team ist, werden sie ihr Herz auf dem Platz lassen, um die „Los Blancos“ zu ärgern und vielleicht die nächste Überraschung zu schaffen.

Das sagen die Trainer:

Carlo Ancelotti (Real Madrid) zu UEFA.com: „Es wird wie immer schwer werden, denn es ist der Beginn der Saison. Aber wir gehen mit viel Selbstvertrauen und Überzeugung dorthin, auch wenn wir alle Herausforderungen im Hinterkopf haben. Ich glaube, dass Atalanta es verdient hat, dabei zu sein, denn sie haben eine tolle Europa-League-Saison gespielt und Topteams wie Liverpool ausgeschaltet. Sie konnten diese Art von Spielen ohne große Mühe gewinnen, sogar das Finale. Wir haben also großen Respekt vor dieser Mannschaft. Hoffentlich werden wir in Bestform auftreten.“

Gian Piero Gasparini (Atalanta Bergamo) zu UEFA.com: „Das wird ein außergewöhnliches Erlebnis für Atalanta und für Bergamo. Wir spielen gegen den erfolgreichsten Verein der Welt, gegen die Mannschaft, die die meisten Titel gewonnen hat. Bis vor Kurzem wäre es noch undenkbar gewesen, ein solches Finale gegen einen so bedeutenden Verein zu spielen. Wir sind sehr stolz. Wir wollen dabei sein, wir wollen eine großartige Leistung zeigen und uns gegen einen Verein behaupten, der auf dem Papier die stärkere Mannschaft ist. Das ist ein wirklich großer Moment für ganz Bergamo, für alle Fans. Es ist ohne Zweifel ein Höhepunkt, vielleicht der Höhepunkt in der Geschichte von Atalanta.“

Defensive Italiener, spielfreudige Spanier

In dem Spiel wird Real Madrid die meiste Zeit das Spielgeschehen diktieren und zu Beginn der Saison vor Spielfreude sprühen. Die Mannschaft hat sich im Vergleich zur letzten Saison kaum verändert, was für die Spielkontrolle sicherlich gut sein wird. Mit Spielern wie Bellingham und Modrić verfügt Madrid über eine unglaubliche Ruhe und Spielübersicht im Mittelfeld. Interessant wird zu beobachten sein, ob Ancelotti eine Umstellung im Spielsystem vornimmt und von dem bewährten 4-3-3 auf ein eher klassisches 4-4-2 ausweicht. Alle Augen werden auf dem französischen Superstar Kylian Mbappé, in den Reihen der Königlichen ruhen. Kann er mit dem Druck, der auf ihm lastet, umgehen und die hohen Erwartungen erfüllen?

Auf Seiten der Italiener wird man das Spiel verhalten, aber dennoch selbstbewusst angehen. Sie werden aus einer kompakten Defensive heraus versuchen, den Ball schnell in die Spitze zu bringen und möglicherweise über den pfeilschnellen Lookman oder den technisch versierten De Ketelaere zu Chancen zu kommen. Sollten sie eine ähnlich starke Leistung wie in der vergangenen Saison zeigen und die Madrilenen noch nicht zur Höchstform auflaufen, ist den „Nerazzurri“ durchaus eine Überraschung zuzutrauen.

Mögliche Aufstellungen:

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Modrić – Bellingham – Mbappé, Vinícius Júnior

Atalanta Bergamo: Musso – Djimsiti, Hien, Kolašinac – Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri – De Ketelaere, Retegui, Lookman

