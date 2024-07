United und City verpflichten Top-Talente, umstrittener OM-Transfer

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen –...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Leny Yoro

IV, 18, FRA | LOSC Lille – > Manchester United

Eines der größten Talente in der Innenverteidigung weltweit wechselt gegen eine Ablöse von 62 Millionen Euro von Lille zu Manchester United. Die Franzosen dürfen noch auf weitere Bonuszahlungen von acht Millionen Euro hoffen. Neben United war auch Real Madrid an dem Spieler interessiert und angeblich wären die Madrilenen auch Yoros erste Wahl gewesen. Laut Medienberichten drängte aber Lille auf einen schnellen Wechsel zu Manchester United, da die Red Devils bereit waren eine wesentlich höhere Ablöse zu zahlen. Yoro ist für sein Alter schon extrem weit, spielt sehr kontrolliert und bringt insbesondere auf den ersten Metern einen für einen Innenverteidiger sehr schnellen Antritt mit.

Sávio

RA, 20, BRA | ESTAC Troyes – > Manchester City

Über den 20-jährigen Brasilianer berichteten wir schrieben wir bereits vor mehr als drei Jahren eine Lobeshymne, also er noch bei Atlético Mineiro tätig war. Er wechselte im Sommer 2022 zu Manchester-City-Partnerklub Troyes und wurde nach Leihen zur PSV Eindhoven und dem FC Girona, der ebenfalls der City-Group gehört, nun um 25 Millionen an Manchester City verkauft. Den Durchbruch schaffte er in der vergangenen Spielzeit bei Girona, wo er in 41 Pflichtspielen elf Tore und neun Assists beisteuerte. Sávios Ziel war es schon länger sich über die Schwersternvereine für Manchester City zu empfehlen, das ihn nun relativ günstig bekam und „nur“ rund 25 Millionen Euro an Troyes überwies.

Serhou Guirassy

ST, 28, GIN | VfB Stuttgart – > Borussia Dortmund

Der Wechsel von Stuttgart-Torjäger Guirassy zu Borussia Dortmund wirbelte einigen Staub auf. Der Stürmer erwähnte mehrmals in Interviews wie wohl er sich in Stuttgart fühlen würde und welch große Verbundenheit zu diesem Klub besteht. Beim erstbesten Angebot packte er allerdings seine Koffer, was die VfB-Fans beim nächsten Aufeinandertreffen wohl mit einem schallenden Pfeifkonzert danken werden. Dass das Engagement in Stuttgart so endet ist ein wenig bitter, da er davon mit 44 Toren und fünf Assists in 58 Partien der Torgarant schlechthin bei den Schwaben war. Der VfB hatte bei diesem Transfer kein Mitspracherecht, da eine Kaufoption in der Höhe von 18 Millionen Euro vorhanden war, die der BVB zog. Der Vollzug des Transfers ließ auf sich melden, da beim Medizincheck eine Verletzung entdeckt wurde, die sich aber konservativ behandeln lassen wird können, weshalb diese Entdeckung kein Deal Braker war.

Mason Greenwood

RA, 22, ENG | Manchester United – > Olympique Marseille

Mason Greenwood und Manchester United gehen nun endgültig getrennte Wege. Der variabel einsetzbare Offensivspieler für Manchester United in 129 Pflichtspielen 35 Tore und 12 Assists, ehe er aufgrund von Gewaltvorwürfen vom Verein suspendiert wurde. Auch nachdem die Justiz die Ermittlungen einstellte, setzte United nicht mehr auf das Eigengewächs und verlieh ihn an den FC Getafe. Nun fand sich mit Olympique Marseille ein Käufer für den Offensivspieler. Der Ligue-1-Verein überweist 26 Millionen Euro an die Red Devils und könnte weitere fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen einnehmen. In Marseille ist der Transfer höchst umstritten und selbst der Bürgermeister mischte sich in die Kontroverse ein und wollte den Wechsel verhindern.