Update zu den Nachwuchsstars (4): Stevanovic mittlerweile ein Citizen

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge 2002 und 2003. Knapp zehn Monate später schauen wir uns an, wie sich die Talente seit unserer Serie entwickelt haben. Wir nehmen dabei pro Artikel sechs Talente durch und geben ein Update.

Die gesamte Serie findet ihr unter dem Tag „Nachwuchstalente“ – die einzelnen Artikel zu den Nachwuchstalenten werden unter dem jeweiligen Spieler verlinkt.

Blau = spielt noch beim selben Verein

Grün = ist seit unserer Serie gewechselt

Nico González

ZM, 19 (Jg. 2002), ESP – FC Barcelona [unverändert]

Im vergangenen Sommer rückte Nico González aus der U19-Mannschaft des FC Barcelona in die zweite Mannschaft der Katalanen auf und absolvierte dort bisher neun Spiele. Wie es mit dem athletischen Box-to-Box-Midfielder weitergeht ist allerdings noch offen, zumal sein Vertrag im kommenden Sommer auslaufen wird. Noch ist unklar, ob Barcelona Nicos Vertrag verlängern wird.

Miguel Azeez

DM, 18 (Jg. 2002), ENG – Arsenal FC [unverändert]

Der zentrale Mittelfeldspieler Miguel Azeez, der ein wichtiger Passhafen auf der Sechser- und Achterposition für die zweite Mannschaft des Arsenal FC ist, kam bereits zu seinem ersten Einsatz in der „Ersten“ der Gunners. In der Europa League durfte er beim 4:2-Auswärtssieg bei Dundalk sieben Minuten lang ran, nachdem er unter anderem auch beim 4:1-Sieg über Rapid auf der Bank der Londoner saß. Wie bei Nico González ist seine Zukunft aber noch ungewiss, zumal sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Brandon Soppy

RV, 18 (Jg. 2002), FRA – Stade Rennes [unverändert]

Beim Rechtsverteidiger Brandon Soppy könnte es demnächst schnell gehen: Im August debütierte der 18-Jährige für die Kampfmannschaft von Stade Rennes und in der laufenden Saison brachte er es insgesamt auf sieben Einsätze. In der Champions-League-Gruppenphase spielte er beispielsweise zweimal von Beginn an gegen Sevilla. Soppys Vertrag in Rennes läuft noch bis 2022, es ist aber anzunehmen, dass die Franzosen das Defensivtalent vergolden wollen. Leipzig und Celtic Glasgow ließ Soppy bereits abblitzen, Anfang Jänner traten nun aber Borussia Dortmund und die AS Roma auf den Plan. Die Ablösesumme für den jungen Franzosen soll sich bereits im achtstelligen Bereich bewegen.

Filip Stevanovic

LA, 18 (Jg. 2002), SRB – Partizan Belgrad [gehört jetzt Manchester City]

Bereits im Alter von 16 Jahren debütierte Filip Stevanovic für Partizan Belgrad und mittlerweile zählt der Linksaußen zu den Leistungsträgern beim serbischen Großklub. Insgesamt brachte er es in 60 (!) Spielen für Partizan bereits auf zwölf Tore und fünf Assists. Allerdings gehört Stevanovic den Belgradern seit Anfang des Jahres nicht mehr. Manchester City kaufte den Youngster um 8,5 Millionen Euro aus seinem Vertrag und verlieht ihn postwendend an Partizan zurück. Im Juni soll der U21-Teamspieler Serbiens dann zu den Citizens stoßen.

Talles Magno

ST, 18 (Jg. 2002), BRA – Vasco da Gama [unverändert]

Nachdem er 2019 seine ersten Schritte in der Kampfmannschaft von Vasco da Gama machte, zählt der spielstarke Angreifer Talles Magno mittlerweile zum absoluten Stamm des Teams. Insgesamt 35 Spiele, die meisten davon über 90 Minuten absolvierte der Brasilianer in Liga, Cup und Copa Sudamericana. Im vergangenen Sommer bekundeten Bayer Leverkusen und der FC Liverpool Interesse am 186cm großen Offensivspieler. Allerdings will Vasco, das unter schweren finanziellen Problemen leidet, noch ein wenig den Preis erhöhen und Talles Magno spielen lassen. Sein Vertrag beim brasilianischen Serie-A-Klub läuft noch bis Ende 2022.

Marco Kana

IV, 18 (Jg. 2002), BEL/COD – RSC Anderlecht [unverändert]

Auf sieben Kampfmannschaftseinsätze kann der im Kongo geborene Belgier Marco Kana in der laufenden Saison zurückblicken. Auch wenn das nicht viel ist, verlängerte der flexible Defensivmann, der zuletzt eher als Sechser als in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, seinen Vertrag bei Anderlecht vorzeitig bis 2025. Der U21-Teamspieler dürfte dadurch bald eine stolze Summe in die Anderlecht-Kassa spülen. Unter anderem interessierte sich der FC Sevilla im Sommer für eine Verpflichtung des 18-Jährigen.