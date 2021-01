Update zu den Nachwuchsstars (5): Cherki vor großem Transfer?

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge...

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge 2002 und 2003. Knapp zehn Monate später schauen wir uns an, wie sich die Talente seit unserer Serie entwickelt haben. Wir nehmen dabei pro Artikel sechs Talente durch und geben ein Update.

Die gesamte Serie findet ihr unter dem Tag „Nachwuchstalente“ – die einzelnen Artikel zu den Nachwuchstalenten werden unter dem jeweiligen Spieler verlinkt.

Blau = spielt noch beim selben Verein

Grün = ist seit unserer Serie gewechselt

Naci Ünüvar

>> Hier geht’s zum Artikel

LA, 17 (Jg. 2003), NED – Ajax Amsterdam [unverändert]

An die Kampfmannschaft konnte das Ajax-Talent Naci Ünüvar nicht weiter heranschnuppern – dafür etablierte er sich in der zweiten Elf der Amsterdamer. In der laufenden Saison brachte es der Linksaußen auf 15 Einsätze in der zweiten niederländischen Liga und steuerte zudem einen Treffer bei. Auch im niederländischen U18-Team gehört er weiterhin zum Stamm. Ünüvar hat bei Ajax aber ohnehin noch einen Vertrag bis 2023 und es ist anzunehmen, dass er in den kommenden Saisonen näher an die „Erste“ kommen wird.

Mohamed Taabouni

>> Hier geht’s zum Artikel

OM, 18 (Jg. 2002), NED – AZ Alkmaar [unverändert]

Einen Schritt weiter als Ünüvar ist der ein Jahr ältere Mohamed Taabouni von AZ Alkmaar. Der offensive Mittelfeldspieler ist in der zweiten Mannschaft von Alkmaar bereits ein Leistungsträger und brachte es in der laufenden Saison auf sieben Tore und zwei Assists in 16 Partien. Zudem saß er viermal in der Liga und einmal in der Europa League auf der Bank der Kampfmannschaft. Der 18-Jährige hat noch einen Vertrag bis Sommer 2022.

Rayan Cherki

>> Hier geht’s zum Artikel

ZM, 17 (Jg. 2003), FRA – Olympique Lyon [unverändert]

Nachdem er schon in der vergangenen Saison mehrere Einsätze für die Kampfmannschaft von Olympique Lyon bekam, wird Rayan Cherki auch in der laufenden Spielzeit näher ans Ligue-1-Team herangeführt. Bisher kam er zu 15 Saisoneinsätzen, wobei er allerdings nur knapp 350 Minuten auf dem Platz stand. Für die zweite Mannschaft spielte er in einer Partie durch. Das algerisch-stämmige Megatalent ist also bereits vollwertiges Kadermitglied bei Lyon und verlängerte im vergangenen Sommer seinen Vertrag bis Sommer 2023. Real Madrid soll von den vielen Interessenten das größte Interesse an einer Verpflichtung Cherkis haben. In seinem Fall dürfte sich die Ablösesumme dann jenseits der 20 Millionen Euro bewegen.

Troy Parrott

>> Hier geht’s zum Artikel

ST, 18 (Jg. 2002), IRL – Millwall FC [früher Tottenham Hotspur]

Der junge Ire Troy Parrott wurde im August an den Millwall FC in die zweite englische Liga verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Bisher kam der 18-Jährige auf 13 Einsätze. Auf sein erstes Tor wartet er noch, einen Assist steuerte er bereits bei. Bei Tottenham, wohin er im kommenden Sommer wieder zurückkehren wird, hat Parrott einen Vertrag bis 2023. Bei diversen deutschen Topklubs soll der Offensivspieler weiterhin auf dem Zettel stehen.

Eduardo Quaresma

>> Hier geht’s zum Artikel

IV, 18 (Jg. 2002), POR – Sporting Lissabon [unverändert]

Als eines der größten Defensivtalente Portugals gilt der umsichtige und aufbaustarke Eduardo Quaresma, dessen Vertrag bei Sporting Lissabon im vergangenen Sommer langfristig bis 2025 verlängert wurde. In der Kampfmannschaft des portugiesischen Tabellenführers kam er in der laufenden Saison auf einen Einsatz in der Liga und einen im Cup. Das Interesse am Youngster wurde im letzten halben Jahr deutlich größer: Zunächst klopften die Mailänder Großklubs Inter und AC Milan an, danach schalteten sich auch Atlético Madrid und RB Leipzig im Rennen um das Megatalent ein.

Sebastiano Esposito

>> Hier geht’s zum Artikel

ST, 18 (Jg. 2002), ITA – Venezia FC [früher Inter Mailand]

Der flexible Angreifer Sebastiano Esposito debütierte zuletzt nicht nur in der italienischen U21-Nationalelf und verlängerte seinen Vertrag bei Inter Mailand bis 2025, sondern wurde auch an den Zweitligisten Venezia FC verliehen, wo auch der Österreicher Michael Svodoba unter Vertrag steht. Bisher brachte er es in 15 Kampfmannschaftseinsätzen auf zwei Tore und einen Assist. Im Sommer soll der Stürmer zu Inter Mailand zurückkehren. Weiterhin der erste Kandidat für eine mögliche Verpflichtung des italienischen Talents: Borussia Dortmund.