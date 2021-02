Update zu den Nachwuchsstars (6): Fati und Hlozek im Verletzungspech

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge...

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge 2002 und 2003. Knapp zehn Monate später schauen wir uns an, wie sich die Talente seit unserer Serie entwickelt haben. Wir nehmen dabei pro Artikel sechs Talente durch und geben ein Update.

Die gesamte Serie findet ihr unter dem Tag „Nachwuchstalente“ – die einzelnen Artikel zu den Nachwuchstalenten werden unter dem jeweiligen Spieler verlinkt.

Blau = spielt noch beim selben Verein

Grün = ist seit unserer Serie gewechselt

Isaac Lihadji

RA, 18 (Jg. 2002), FRA/COM – Lille OSC [früher Olympique Marseille]

Kurz nachdem wir ihn porträtierten wechselte Isaac Lihadji praktisch zum Nulltarif von Marseille nach Lille. Er entschied sich damals gegen die Angebote größerer Teams, um zu mehr Einsätzen zu kommen. Die Rechnung scheint aufzugehen: Zwar waren es bisher nur Kurzeinsätze, aber der 18-Jährige kam in der laufenden Saison bereits zu 14 Spielen, davon drei in der Europa League und steuerte auch seinen ersten Assist bei. Der filigrane Linksfuß wird unter anderem weiterhin von Borussia Dortmund beobachtet.

Jude Bellingham

ZM, 17 (Jg. 2003), ENG – Borussia Dortmund [früher Birmingham City]

Nicht mehr vom BVB beobachtet werden muss Jude Bellingham. Der junge Brite wechselte im vergangenen Sommer um 23 Millionen Euro aus Birmingham in den Signal Iduna Park und war kurzzeitig – bis Moukoko traf – der jüngste Torschütze Dortmunds. Insgesamt brachte es der defensive Mittelfeldspieler in der laufenden Saison bereits auf 22 Einsätze, einen Treffer und drei Assists. Bellingham ist damit kurzfristig einer der größten Gewinner unserer Nachwuchstalentserie vom Vorjahr. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2023 und es ist nur schwer vorstellbar, dass er diesen erfüllen wird. Chelsea soll bereits Interesse an einer baldigen Verpflichtung des Nationalspielers signalisiert haben.

Adam Hlozek

ST, 18 (Jg. 2002), CZE – Sparta Prag [unverändert]

Das tschechische Supertalent Adam Hlozek startete furios in die neue Saison: In sieben Spielen erzielte der hochtalentierte Techniker vier Tore und sechs Assists. Hinzu kam auch sein Debüt im tschechischen Nationalteam. Kurz danach wurde Hlozek aber durch eine schwere Verletzung zurückgeworfen. Aufgrund eines Mittelfußbruchs wird der 188cm große Stürmer noch mindestens bis Mitte März fehlen. Transferambitionen sind damit vorerst auch auf Eis gelegt. Interesse wurde aus Dortmund, München, Leipzig und auch vom Chelsea FC signalisiert.

Ansu Fati

LA, 18 (Jg. 2002), ESP/GNB – FC Barcelona [unverändert]

Auch Barcelonas Supertalent Ansu Fati begann die Saison vielversprechend. In zehn Partien erzielte der in Guinea-Bissau geborene Doppelstaatsbürger fünf Tore und vier Assists. Immer wieder wird von Experten angedeutet, dass Fati, dessen Vertrag beim FC Barcelona noch bis 2022 mit zweijähriger Option für den Klub läuft, bei der Blaugrana auf Dauer eine ähnlich tragende Rolle wie Lionel Messi einnehmen könnte. Allerdings wurde auch Fati verletzungsbedingt gebremst. Aufgrund eines Meniskuseinrisses fehlt der Youngster seit Mitte November und wird noch mindestens einen weiteren Monat ausfallen.

Matías Palacios

OM, 18 (Jg. 2002), ARG – CA San Lorenzo [unverändert]

Kurz vor dem Jahreswechsel verlängerte Matías Palacios seinen Vertrag bei San Lorenzo bis Ende 2023. Vor der Vertragsverlängerung wurde Palacios auch etwas stärker an die Kampfmannschaft des Traditionsklubs herangeführt. In vier Pflichtspielen kam der nur 168cm große Dribbler zum Einsatz, davon einmal von Beginn an. Durch die Verlängerung hat Palacios nun weitgehend Stressfreiheit und kann sich weiter vorsichtig an die „Erste“ von San Lorenzo herantasten.

Alan Velasco

LA, 18 (Jg. 2002), ARG – CA Independiente [unverändert]



Eine ähnliche Situation hat Palacios’ Landsmann Alan Velasco, der ebenfalls im Winter seinen Vertrag bei Independiente bis Ende 2023 verlängerte. Allerdings ist der flinke Linksaußen bereits stärker in die Kampfmannschaft seines Klubs integriert. Im vergangenen Jahr brachte es Velasco auf sechs Treffer in 18 Pflichtspielen und auch in der neuen Saison ist zu erwarten, dass Velasco regelmäßig bei Independiente für Furore sorgen wird.