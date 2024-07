Varane wird Braunöder-Teamkollege, Roma kauft Djurgarden-Toptalent

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Sam Lammers

ST, 27, NED | Glasgow Rangers – > FC Twente Enschede

Der CL-Qualifikationsgegner von Red Bull Salzburg, der FC Twente Enschede, verpflichtet mit dem 27-jährigen Sam Lammers einen Mittelstürmer, der in den letzten Jahren viel herumkam. Lammers stand zuletzt bei den Glasgow Rangers unter Vertrag, wo er aber mit nur zwei Toren in 31 Spielen völlig floppte und an den FC Utrecht verliehen war. Dort erzielte er im letzten halben Jahr elf Tore in der Eredivisie. Zuvor spielte Lammers unter anderem für Sampdoria Genua, Empoli, Atalanta Bergamo, Eintracht Frankfurt und in den Niederlanden für die PSV Eindhoven und seinen Stammverein Heerenveen. Twente bezahlte nun zwei Millionen Euro Ablöse, um Lammers bis 2027 zu binden.

Samuel Dahl

LV, 21, SWE | Djurgarden IF – > AS Roma

Wenn die Wiener Austria die Hürde Ilves Tampere in der Conference-League-Qualifikation doch noch nimmt, dann würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen Djurgarden aus Schweden gehen, das zuletzt locker mit 3:0 gegen den luxemburgischen Klub Progrès Niederkorn gewann. Das war auch die letzte Partie für den schwedischen Klub für den Linksverteidiger Samuel Dahl, der einen bemerkenswerten Wechsel feiern darf. Der 21-Jährige wechselt um 4,3 Millionen Euro zur AS Roma, die ihn bis Sommer 2029 band. Bei Djurgarden war Dahl zuletzt eine Stütze und kam in 37 Spielen auf sechs Assists. Dass er nicht mehr das Trikot des schwedischen Tabellenzweiten trägt, sollte für die Austria im Falle eines Aufstiegs ein großer Vorteil sein.

Sardar Azmoun

ST, 29, IRN | Bayer Leverkusen – > Shabab Al Ahli

Der Erfolg des iranischen Brecherstürmers Sardar Azmoun beim frischgebackenen deutschen Meister Leverkusen hielt sich durchaus in Grenzen. Im Jänner 2022 wechselte der 86-fache Teamspieler, der 56 Tore für den Iran erzielte, aus St. Petersburg nach Leverkusen, kam aber in 1 ½ Jahren nur auf fünf Tore und fünf Assists in 44 Partien. Im vergangenen Sommer wurde er an die AS Roma verliehen, floppte dort mit nur drei Saisontoren aber auch. Nun geht es für den einstigen Topstürmer der russischen Liga weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Shabab Al-Ahli bezahlte fünf Millionen Euro Ablöse für den Iraner und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus. In Dubai wird Azmoun mit dem Ex-Salzburger Munas Dabbur stürmen.

Raphael Varane

IV, 31, FRA | Manchester United – > Como Calcio

ÖFB-Legionär Matthias Braunöder darf sich nach dem Serie-A-Aufstieg mit Como Calcio auf einen prominenten Mitspieler freuen. Dem Aufsteiger gelang mit der ablösefreien Verpflichtung von Raphael Varane ein wahrer Transfercoup. Der Weltmeister von 2018 unterschreibt beim italienischen Klub einen Vertrag bis 2026 mit Option für ein weiteres Jahr. Bevor Varane im Sommer 2021 zu den Red Devils wechselte, spielte er zehn Jahre lang für Real Madrid und gewann dort viermal die UEFA Champions League. Zuletzt gab es zahlreiche Gerüchte um den französischen Innenverteidiger und es standen mögliche Transfers nach Saudi-Arabien, zu den Bayern, nach Mexiko oder sogar eine Rückkehr zu Real Madrid im Raum. Como verpflichtete zuvor bereits mehrere namhafte Kicker wie Alberto Morena oder Andrea Belotti.