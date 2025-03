Vorschau: Internationale Top-Spiele vor der Länderspielpause

Die Länderspielpause steht kurz bevor und hält einige interessante Duelle in der Nations League bereit. Doch bevor sich die Spieler mit den Nationalteams auf...

Die Länderspielpause steht kurz bevor und hält einige interessante Duelle in der Nations League bereit. Doch bevor sich die Spieler mit den Nationalteams auf die Reise machen, steht noch einmal die Pflicht in den heimischen Ligen an. Dabei meint es der Spielplan in den Top-5-Ligen Europas gut mit den Fans von attraktivem Fußball und präsentiert uns spannende Topspiele und energiegeladene Derbys.

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund (Sa, 15.03. 18:30 Uhr)

Das Topspiel in der deutschen Bundesliga scheint nach einem Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Wochen nur auf dem Papier ein solches zu sein. Abschlussschwache Leipziger empfangen ein Borussia Dortmund, das tief in der Krise steckt. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Der Vorjahresfinalist der Champions League, Borussia Dortmund, muss nun um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb fürchten. Nach einem erschreckend schwachen Auftritt am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg (0:1), großen Problemen in der Vereinsführung und lediglich Platz 10 ist gegen die Roten Bullen Wiedergutmachung angesagt. Doch auch RB Leipzig muss um das Saisonziel, die Champions-League-Teilnahme, kämpfen. Überraschungsmannschaften wie der FSV Mainz 05 und eine überzeugende Eintracht aus Frankfurt haben aktuell die Nase vorn. Auch wenn Marco Rose nach dem torlosen Unentschieden gegen den SC Freiburg weiterhin das Vertrauen von Sportchef Marcel Schäfer ausgesprochen bekam, steht er unter Beobachtung. Aufgrund der sportlichen Situation der beiden Teams verspricht das Spiel eine Menge Spannung und eine besondere Brisanz, die beide Teams in dieser Form nicht kennen.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona (So, 16.03. 21:00 Uhr)

Atletico Madrid gegen den FC Barcelona klingt klangvoll – und das ist es auch. Immerhin empfängt der Tabellendritte Atletico den Tabellenführer in ihrer Festung, dem Riyhad Air Metropolitano. Beide Teams trennen in der Tabelle nur ein Punkt, wobei „Barça“ nach dem tragischen Tod des Teamarztes am vergangenen Wochenende und der daraufhin erteilten Spielabsage gegen CA Osasuna noch ein Spiel Rückstand hat. Die Form der vergangenen Spiele spricht eindeutig für die Blaugrana, die sich im Wohnzimmer von Atletico auch sichtlich wohlfühlen. Barcelona kommt mit viel Selbstvertrauen aus der Liga, denn die letzten sechs Spiele entschied der Tabellenführer alle für sich und erzielte dabei 19 Tore. Ein Beweis, dass die oftmals als zu aggressiv und offensiv gescholtene Taktik von Hansi Flick funktioniert. Die letzten beiden Duelle im Metropolitano konnte der FC Barcelona jeweils ohne Gegentor für sich entscheiden. Doch seit rund einem Jahr ist die Mannschaft von Diego Simeone in La Liga zuhause ungeschlagen. Auf alle Fußballfans wartet am Wochenende in der spanischen Liga ein echtes Highlight.

Arsenal FC vs. Chelsea FC (So, 16.03. 14:30 Uhr)

In der Premier League ist es Zeit für das wohl bekannteste London-Derby. Der FC Arsenal London empfängt den großen blauen Rivalen, den FC Chelsea. Arsenal spielt auch in der aktuellen Saison unter der Leitung von Mikel Arteta eine hervorragende Saison, auch wenn der Abstand auf Spitzenreiter FC Liverpool mittlerweile bei 15 Punkten liegt, mit einem Spiel weniger. Die Gunners überzeugen mit dem zweitbesten Torverhältnis (52 Tore, 22 Gegentore) und unterstreichen ihre Stärke im Angriff. Mit Mikel Merino fand der FC Arsenal eine passende Option, um die Ausfälle in der Offensive zu kompensieren. Doch der Gegner, der am Wochenende zum Topspiel ins Emirates-Stadion kommt, zeigt sich in dieser Saison stark verbessert. Der FC Chelsea steht derzeit auf einem Platz, der die Teilnahme an der Champions League ermöglicht (Platz 4). Wenn es der Mannschaft von Enzo Maresca gelingt, gegen den Stadtrivalen ihr gefährliches Umschaltspiel zu zeigen, könnte es ein offener Schlagabtausch zwischen zwei der besten Offensiven der Liga geben. Nicht nur London wird am Sonntag mit Spannung auf das Rot-Blaue-Duell zweier Top-Teams in Europa schauen.

Paris Saint-Germain vs. Olympique Marseille (So, 16.03. 20:45 Uhr)

Die Meisterschaft in der französischen Liga dürfte wohl schon vor dem Spiel des Tabellenführers und des Zweitplatzierten entschieden sein. 16 Punkte trennen die Pariser von ihrem ersten Verfolger, Olympique Marseille. Doch der Kampf um den Einzug in die europäische Königsklasse ist eng, weshalb Marseille einen Sieg gegen das französische Starensemble benötigt. Zwischen dem Tabellenzweiten und dem OSC Lille liegen nur fünf Punkte. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund könnte allerdings schon am Wochenende bei einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten FC Nantes auf zwei Punkte heranrücken. Einen Sieg in der französischen Hauptstadt einzufahren, ist für Marseille jedoch alles andere als einfach. Der letzte Sieg gelang OM im „Classique“ im Februar 2023 im Coupe de France. Erschwerend kommt für Marseille hinzu, dass der letzte Treffer gegen PSG in der Liga bei der 2:1-Niederlage am 17. April 2022 gelang.

Atalanta Bergamo vs. Inter Mailand (So, 16.03. 20:45 Uhr)

Atalanta Bergamo präsentiert sich nach dem Europa-League-Titel der vergangenen Saison auch heuer wieder in einer starken Verfassung. Mit 58 Punkten liegen die Bergamasken in Schlagdistanz zum Tabellenführer und Gegner Inter Mailand. Die starke Offensive um Ademolo Lookman und Top-Torjäger Matteo Retegui erzielte in der laufenden Spielzeit in 28 Spielen 63 Tore. Nicht zuletzt fügte Atalanta dem Rekordmeister Juventus Turin eine historische Heimpleite (4:0) zu. Der intensive Pressing-Ansatz von Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini lässt Bergamo nicht nur erfolgreich, sondern auch attraktiv Fußball spielen. Doch der Gegner am kommenden Sonntag ist nicht irgendjemand – es ist ein Inter Mailand, das vor Selbstvertrauen strotzt. Mit nur drei Niederlagen in der Saison thront die Nerazzurri an der Tabellenspitze. Der letzte Punktgewinn gegen Inter gelang den Bergamasken bei einem torlosen Unentschieden am 16.01.2022. Das Topspiel der Serie A verspricht eine abwechslungsreiche und offensiv geprägte Partie zu werden.