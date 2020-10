WAC-Gegner holt dänischen Innenverteidiger, Spendlhofer kehrt nach Italien zurück

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Carlos...

Carlos Vinicius

ST, 25, BRA | Benfica Lissabon – > Tottenham Hotspur

Vor einem Jahr wechselte der Mittelstürmer Carlos Vinicius um 17 Millionen Euro von Napoli zu Benfica. In Lissabon machte der 190cm große Linksfuß eine gute Figur und steuerte in 49 Pflichtspielen 24 Tore und 13 Assists bei. Nun schließt sich der Brasilianer vorerst für ein Jahr den Tottenham Hotspurs an. Die Londoner bezahlen vorerst eine Leihgebühr von drei Millionen Euro und halten eine Kaufoption um stolze 45 Millionen. Der Mittelstürmer war heuer auch schon bei Wolverhampton, Manchester United und Liverpool im Gespräch.

Rasmus Lauritsen

IV, 24, DEN | IFK Norrköping – > Dinamo Zagreb

Der Europa-League-Gruppengegner des Wolfsberger AC, Dinamo Zagreb, investiert 1,4 Millionen Euro in einen neuen Innenverteidiger. Rasmus Lauritsen kommt vom schwedischen Erstligisten Norrköping, der ihn erst vor 1 ½ Jahren aus seiner dänischen Heimat holte. Damals bezahlte Norrköping nur 200.000 Euro an Vejle BK. Der 188cm große Däne bestritt für die Schweden 57 Partien und erzielte unglaubliche zwölf Tore und sieben Assists. Bei Standardsituationen müssen die Wolfsberger also hellwach sein, wenn es gegen Dinamo und ihren neuen Innenverteidiger geht.

Lukas Spendlhofer

IV, 27, AUT | SK Sturm Graz – > Ascoli Calcio

Eigentlich war der Transfer von Lukas Spendlhofer zum griechischen Erstligisten Larisa bereits unter Dach und Fach – am Ende platzte der Deal aber doch noch. Nun wechselt der Innenverteidiger nach sechs Saisonen bei Sturm Graz zurück nach Italien. Einst gehörte der mittlerweile 27-Jährige Inter Mailand, für das er nur zu einem Pflichtspieleinsatz kam, ehe er an Varese verliehen wurde. Nun wechselt der Defensivspieler für zwei Jahre in die zweite Liga zu Ascoli. Der aktuelle Tabellensiebzehnte verpflichtete zuvor bereits Spieler wie den gebürtigen Vorarlberger Marcel Büchel und Spendlhofers Ex-Sturm-Kollegen Anastasios Avlonitis, mit dem er nun wieder die Innenverteidigung bilden könnte.

Rhian Brewster

ST, 20, ENG | FC Liverpool – > Sheffield United

In der Premier League kam der 20-jährige Rhian Brewster zu keinem einzigen Einsatz für den FC Liverpool. In Cup-Bewerben stand er für die Reds gerademal viermal auf dem Platz. Zuletzt war der 180cm große Stürmer an den Zweitligisten Swansea City verliehen, für den er in 22 Spielen 11-mal traf. Nun wechselt Brewster fix zurück in die Premier League und wird von Sheffield United verpflichtet – für unglaubliche 26 Millionen Euro! Brewster unterschrieb einen Fünfjahresvertrag und Liverpool sicherte sich für die ersten drei Vertragsjahre ein Rückkaufrecht. Zudem wird Liverpool bei einem Weiterverkauf mit 15% beteiligt. Brewster stand zuletzt auch auf dem Zettel von Crystal Palace und der Glasgow Rangers, die aber bei den Ablöseforderungen des Meisters nicht mitkamen.