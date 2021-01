Wacker Innsbruck rüstet auf, Atalanta überweist elf Millionen nach Genk

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Anel Hadzic

DM, 31, BIH/AUT | vereinslos – > FC Wacker Innsbruck

Mit dem 31-jährigen, in Oberösterreich aufgewachsenen Anel Hadzic holt der FC Wacker Innsbruck einen 14-fachen bosnischen Teamspieler fürs Aufstiegsrennen. In Österreich spielte der defensive Mittelfeldspieler jahrelang für die SV Ried und den SK Sturm Graz. Später wechselte er zuerst in die Türkei zu Eskisehirspor, danach nach Ungarn zu MOL Vidi. Seit vergangenem April war Hadzic vereinslos und auf Jobsuche. Bei den Innsbruckern unterzeichnete der Sechser nun einen Vertrag bis zum Ende der Saison, der wohl nur im Falle eines Aufstiegs des FC Wacker verlängert werden dürfte. Die Tiroler liegen derzeit auf dem sechsten Rang der 2. Liga und liegen nur drei Punkte hinter Blau-Weiß Linz, das aktuell als Dritter hinter Liefering (darf nicht aufsteigen) und Lafnitz (will nicht aufsteigen), der erste Aspirant auf die Relegation gegen den Letzten der Bundesliga wäre.

Lukas Fridrikas

ST, 23, AUT | FC Dornbirn – > FC Wacker Innsbruck

Wacker Innsbruck verstärkt seinen Kader aber auch langfristig: Aus Dornbirn kommt der 23-jährige Lukas Fridrikas, Sohn des einstigen Austria-Spielers Robertas Fridrikas. Der Angreifer unterzeichnet einen Vertrag bis 2024. Für die Vorarlberger erzielte er in der laufenden Saison sechs Treffer in 13 Einsätzen. Fridrikas galt einst als riesiges Talent, wechselte früh aus der Südstadt in die Akademie von Red Bull Salzburg, wo er über drei Jahre ausgebildet wurde. Sein Weg nach Innsbruck führte ihn vor allem über die Regionalliga, wo er für Anif und Seekirchen glänzte und später über Wiener Neustadt und Parndorf in Richtung Dornbirn. In Innsbruck will der 180cm große Offensivmann seiner Karriere nun über Umwege zu einem neuen Hoch verhelfen.

Bas Dost

ST, 31, NED | Eintracht Frankfurt – > FC Brügge

Nach nur 1 ½ Jahren kehrt der niederländische Angreifer Bas Dost Frankfurt den Rücken und unterschreibt bis Sommer 2022 beim belgischen Meister Brügge. Für die Eintracht erzielte der 18-fache niederländische Teamspieler 15 Tore in 43 Partien und blieb damit hinter den Erwartungen, nachdem er zuvor für Sporting Lissabon und den VfL Wolfsburg ein wesentlich verlässlicherer Torjäger war. Nichts desto trotz zählte er im Team von Adi Hütter weitgehend zum Stamm und brachte mit seinen 196cm Körpergröße doch eine wichtige Facette fürs Offensivspiel mit. Brügge führt die belgische Liga nach 19 Runden knapp vor Genk an und trifft im ersten K.O.-Spiel der Europa League im Februar auf Dynamo Kiev.

Joakim Maehle

RV, 23, DEN | Racing Genk – > Atalanta Bergamo

Der Titelkonkurrent des FC Brügge, Racing Genk, darf sich indes wieder über prall gefüllte Vereinskassen freuen. Die „Genkis“ verkauften nun den dänischen Rechtsverteidiger Joakim Maehle um elf Millionen Euro an Atalanta Bergamo. Genk hatte den heute 23-Jährigen im Sommer 2017 um 1,3 Millionen Euro aus Aalborg geholt. Für Genk bestritt Maehle 130 Spiele und steuerte sechs Tore und 22 Assists bei. Zuletzt war auch Olympique Marseille an einer Verpflichtung Maehles interessiert. Im vergangenen Jahr waren zudem mit Southampton und Burnley zwei Premier-League-Klubs am Rechtsverteidiger dran.