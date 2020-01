Weigl wechselt nach Lissabon, Juventus holt schwedisches Top-Talent

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Julian Weigl

DM, 24, GER | Borussia Dortmund – > Benfica Lissabon

Die portugiesische Liga hat nun auch einen deutschen Legionär: Julian Weigl wechselt um 20 Millionen Euro vom BVB zu Benfica und unterzeichnete einen Vertrag bis 2024. Seine Ausstiegsklausel bei den Hauptstädtern beträgt satte 100 Millionen Euro, wobei derartige Klauseln in Portugal traditionell sehr hoch angesetzt werden. In der deutschen Bundesliga, wo Weigl bei Dortmund in der laufenden Saison nicht mehr hundertprozentig glücklich war, hält der 24-Jährige den Rekord für die meisten Ballkontakte in einem Spiel. Der gebürtige Bayer hatte im Spiel gegen den 1.FC Köln im Mai 2016 unglaubliche 214-mal den Ball.

Santiago Ascacíbar

ZM, 22, ARG | VfB Stuttgart – > Hertha BSC

Für den vierfachen argentinischen Teamspieler Santiago Ascacíbar geht es wieder zurück in die deutsche Bundesliga. Hertha BSC bezahlte zehn Millionen Euro, um den 22-Jährigen aus seinem Vertrag beim VfB Stuttgart loszueisen. Für die Stuttgarter bestritt der defensiv ausgerichtete, zentrale Mittelfeldspieler 74 Partien und erzielte dabei einen Treffer und zwei Assists. Für die Stuttgarter ist der Südamerikaner der neuntteuerste Spielerverkauf der Vereinsgeschichte. Der teuerste Transfer war der von Benjamin Pavard zu den Bayern vor einem halben Jahr (35 Millionen Euro).

Dejan Kulusevski

RA, 19, SWE | Atalanta Bergamo – > Juventus Turin – > Parma Calcio

Atalantas Supertalent Dejan Kulusevski wechselt zur „Alten Dame“ und wird umgehend für ein halbes Jahr nach Parma verliehen. Der Schwede mit nordmazedonischen Wurzeln steuerte in der laufenden Saison in der Serie A vier Treffer und sieben Assists bei und debütierte im November im schwedischen Nationalteam. Für den talentierten Rechtsaußen musste Juventus tief in die Tasche greifen: 35 Millionen Euro wanderten nach Bergamo, um den Transfer und einen Vertrag bis 2024 zu fixieren. Der Linksfuß wechselte kurz vor seinem 16.Geburtstag von seinem Stammklub Brommapojkarna in den Nachwuchs von Atalanta.

Lonsana Doumbouya

ST, 29, GUI | Trat FC – > Meizhou Hakka

Das Jahr 2017 verbrachte der guineische Stürmer Lonsana Doumbouya in St.Pölten. Allerdings wurde der 193cm große Angreifer schnell als Flop abgestempelt, nachdem er nur drei Bundesligatore erzielte und allgemein zu behäbig agierte. Vor zwei Jahren verließ Doumbouya Niederösterreich und wechselte nach Thailand, wo er zum Star avancierte: In seiner ersten Saison erzielte er 16 Treffer für Prachuap, in der Spielzeit 2019 gelangen ihm sogar 20 Treffer für seinen neuen Klub Trat. Damit wurde Doumbouya thailändischer Torschützenkönig, weshalb er nun für zwei Jahre in die zweite chinesische Liga zu Meizhou Hakka wechselt.