Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Kelian Nsona

RA, 22, FRA | Hertha BSC – > FC Emmen

Im vergangenen Jänner soll der Hertha-BSC-Rechtsaußen Kelian Nsona ein Thema beim SK Rapid gewesen sein. Nicht nur wegen seiner langwierigen Verletztengeschichte wurde dieses Gerücht aber recht bald dementiert. In der letzten Saison war Nsona an den MSK Zilina aus der Slowakei verliehen, kam aber nur auf acht Einsätze in der Liga und spielte dreimal sogar nur für die Amateure. Ein etwas längerfristiges Projekt hat nun der FC Emmen mit dem kongolesisch-stämmigen Franzosen, der in seiner Karriere bereits über zwei Jahre verletzungsbedingt fehlte, vor. Der Zweitligist holt den Offensivspieler vorerst leihweise, hat aber bereits durchklingen lassen, dass man sehr an einer längerfristigen Verpflichtung interessiert wäre.

Wilhelm Vorsager

DM, 27, AUT | Admira Wacker – > Start Kristiansand

Sieben Jahre lang spielte der umsichtige, defensive Mittelfeldspieler Wilhelm Vorsager zuletzt für die Admira. Der ehemalige Juniorennationalspieler, der sein gesamtes Fußballerleben in der Südstadt verbrachte, kam dabei auf sieben Tore und 13 Assists in 148 Pflichtspielen. Nachdem sein Vertrag auslief und die Admira bereits zum zweiten Mal den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, versucht sich Vorsager nun im Ausland. Der 27-Jährige wechselt zum IK Start Kristiansand in die zweite norwegische Liga, wo er einen Vertrag für den Rest der Saison mit Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnete. Start, ein typischer „Fahrstuhlklub“, spielt derzeit bereits seine vierte Saison in Folge in der zweiten Leistungsklasse und spielt dort als Drittletzter zur Saisonhalbzeit gegen den Abstieg.

Andreas Weimann

HS, 32, AUT | Bristol City – > Blackburn Rovers

Immer wenn Andreas Weimanns Verträge auslaufen, steht kurzzeitig eine Österreich-Rückkehr des 25-fachen Nationalspielers im Raum. Und doch bleibt der flexible Offensivspieler stets in England. Nach seinem Vertragsende in Bristol unterschrieb er nun für ein Jahr bei den Blackburn Rovers. Weimann verließ Österreich bereits vor 17 Jahren und lebte damit bereits länger in England, als in seinem Geburtsland. Der Wiener spielte im Mutterland des Fußballs unter anderem für Aston Villa, Watford, Wolverhampton, West Bromwich und Derby County, machte die meisten Spiele aber für seinen letzten Ex-Klub Bristol City. Dort erzielte der Routinier in 216 Partien 51 Tore. Eine Profipartie für einen österreichischen Klub bestritt Weimann übrigens nie. Für die zweite Mannschaft des SK Rapid kam er im Jahr 2007 lediglich zu einem Einsatz, bei dem er unter anderem neben Tanju und Coskun Kayhan und Stephan Palla spielte.

Okay Yokuslu

DM, 30, TUR | West Bromwich Albion – > Trabzonspor

Der nächste Europacupgegner des SK Rapid, der türkische Vorjahresdritte Trabzonspor, verstärkt sein defensives Mittelfeld mit dem routinierten, 191cm großen Okay Yokuslu, der in Trabzon bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb. Der 43-fache Nationalspieler der Türkei spielte bereits früher für Trabzonspor, wechselte aber im Sommer 2018 um sechs Millionen Euro zum spanischen Klub Celta Vigo. In den darauffolgenden Jahren spielte er außerdem für Getafe und leihweise bei West Bromwich, das ihn im Sommer 2022 fest verpflichtete. In 2 ½ Saisonen bei „WBA“ kam Yokuslu auf 105 Einsätze und erzielte fünf Tore für den englischen Zweitligisten. Es ist anzunehmen, dass der erfahrene Mittelfeldmann auch schon gegen Rapid eine tragende Rolle im Zentrum des türkischen Klubs einnehmen wird.