3 Tore in 2 Spielen: Rapid-Leihgabe Pavlovic bei APOEL Nikosia im Hoch

Vor einigen Monaten haben wir uns im Detail angesehen, wie es den Rapid-Leihgaben Deni Alar und Andrija Pavlovic bei ihren aktuellen Klubs geht. Zuletzt sah es nicht danach aus, dass Levski Sofia oder APOEL Nikosia die Kaufoptionen ziehen würden, aber im Fall von Andrija Pavlovic dürfte ein fixer Transfer nun wieder wahrscheinlicher werden.

Im letzten Spiel vor der kurzen zyprischen Weihnachts- und Neujahrspause, sowie im ersten Spiel des neuen Jahres drehte der serbische Angreifer ordentlich auf. Zuerst traf er bei der 1:2-Niederlage gegen AEL Limassol zur Führung, danach gelang ihm beim 4:0-Sieg über ENP Paralimni sein zweiter Doppelpack für APOEL. In der Liga hält er damit bei fünf Saisontreffern in zehn Spielen und schraubt seinen Schnitt auf einen Scorerpunkt pro 100 Minuten.

In allen Bewerben steht Pavlovic ähnlich gut da: Der 26-Jährige hält nun bei zehn Toren in 21 Pflichtspielen, was statistisch betrachtet mittlerweile gut aussieht. APOEL hat noch zwei Nachtragspiele zu bestreiten, liegt nun aber nach Verlustpunkten drei Punkte hinter Tabellenführer Anorthosis Famagusta und überwintert zudem europäisch: Am 20.Februar findet im Sechzehntelfinale der Europa League das Hinspiel zu Hause gegen den FC Basel statt.

Bei 0:40 seht ihr Pavlovic‘ Treffer gegen AEL Limassol nach Vorarbeit von Uros Matic:

Und hier findet ihr die beiden sehenswerten Pavlovic-Treffer gegen ENP bei 1:18 und 8:00.