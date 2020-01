Auf Anzeigen-Website Craigslist: „Gebrauchter Fußballklub“ zu verkaufen!

Seit 1995 ist die Anzeigen-Website Craigslist online, womit das von Craig Newmark gegründete Portal heuer seinen 25. Geburtstag feiert. Bei Craigslist kann man alles Mögliche kaufen und verkaufen, aber auch Wohnungen, Dienstleistungen und Partner suchen. Und wer ausreichend Kleingeld übrighat, kann sich in der kroatischen Version der Website derzeit sogar einen Fußballklub kaufen.

Der letztjährige Absteiger der kroatischen Liga, HNK Cibalia Vinkovci, rasselt derzeit ordentlich durch. Als Letzter musste das 1919 gegründete Team in die zweite Liga, wo man nun ebenfalls Letzter ist und erst zwei Spiele in der laufenden Saison gewinnen konnte. Nun tauchte auf Craigslist eine Kleinanzeige auf, die es offenbar erlaubt, den Klub zu erwerben.

Ob es sich dabei um einen Scherz handelt, oder die Stadt Vinkovci wirklich im Mute der Verzweiflung handelte, ist bisher nicht bekannt. Als Kaufpreis wurden 6,5 Millionen Kuna, also umgerechnet etwa 875.000 Euro ausgerufen. Für weitere Fragen wird man ans Rathaus von Vinkovci verwiesen. Als „Produktzustand“ findet man den Vermerk „gebraucht“.

Falls tatsächlich jemand den einstigen Ausbildungsklub kaufen möchte, sollten allerdings mehr als die knapp 875.000 Euro eingeplant werden. Der Dritte der kroatischen Meisterschaft von 2009/10 gilt als hochverschuldet und steht dementsprechend kurz vor der Zahlungsunfähigkeit…

