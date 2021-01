Aufstieg: Chapecoense kehrt in die erste brasilianische Liga zurück

Nachdem man 2019 den Abstieg aus der ersten Liga hinnehmen musste, kehrt Chapecoense nun umgehend in die oberste Spielklasse zurück. Der Verein verlor bei...

Nachdem man 2019 den Abstieg aus der ersten Liga hinnehmen musste, kehrt Chapecoense nun umgehend in die oberste Spielklasse zurück. Der Verein verlor bei einem Flugzeugabsturz im November 2016 fast die gesamte Mannschaft und erlangte dadurch traurige Berühmtheit.

Es war ein Ereignis, dass nicht nur die Fußballwelt erschütterte. Im November 2016 kommen 71 Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Unter den Todesopfern befand sich auch fast die gesamte Mannschaft des brasilianischen Fußballklubs Chapecoense. Auf das weitere Schicksal des Vereins wurde anschließend medial ein besonderes Augenmerk gelegt.

Nun machte die Nachricht die Runde, dass Chapecoense nach einem Jahr in der zweiten brasilianischen Liga den direkten Wiederaufstieg geschafft hat. Im November 2019, fast exakt drei Jahre nach der Tragödie, stieg Chapecoense aus der höchsten Liga in Brasilien ab. Im Zuge des Absturzes bot man Chapecoense eine Nicht-Abstiegsgarantie für drei Jahre an, was der Verein aber ablehnte.

Durch einen 2:1-Erfolg gegen Figueirense, machte der Klub aus der Stadt Chapeco am Dienstagabend die sofortige Rückkehr in die Campeonato Brasileiro Serie A perfekt. Damit steht man bereits vier Spieltage vor Beendigung der Saison als Aufsteiger fest. Aktuell belegt Chapecoense den zweiten Platz der Tabelle und kann nun mit 66 Punkten rein rechnerisch nicht mehr hinter den vierten Platz fallen.

Bereits im September des vergangenen Jahres konnte Chapecoense als Zweitligist die Meisterschaft des brasilianischen Bundesstaates Santa Catarina gewinnen.

Nach dem Flugzeugabsturz 2016 erfuhr der Verein eine große Welle der Solidarität. Spieler wie Ronaldinho oder Juan Roman Riquelme boten damals an, für Chapecoense die Schuhe zu schnüren. Auch erreichten zusätzlich viele Spenden den Klub. Wie der WDR 2017 aber berichtete, wurde dabei angeblich nur ein kleiner Teil an die Hinterbliebenen ausbezahlt, was für viel Kritik sorgte.

