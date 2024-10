Chaos in Libyen: Nigerianisches Nationalteam boykottiert Spiel

Es sollte ein gewöhnliches Qualifikationsspiel zur Afrika-Meisterschaft 2025 in Bengasi werden. Doch was die nigerianische Fußballnationalmannschaft erlebte, war alles andere als die typische Auswärtsfahrt.

Die Reise der Super Eagles nahm nämlich eine unerwartete Wende, als ihr Flugzeug nicht wie vorgesehen in Bengasi landete, sondern plötzlich zum Al Abraq Airport umgeleitet wurde – einem Flughafen, der mehr als 200 Kilometer entfernt liegt. Was folgte, war eine zermürbende 19-stündige Wartezeit ohne grundlegende Versorgung, wie Nahrung oder Wasser. Kapitän William Troost-Ekong sprach von „psychologischen Spielchen“ und deutete auf mögliche böse Absichten seitens der Libyer hin.

Die Frustration im nigerianischen Lager war greifbar. Spieler und Betreuer zweifelten an den Motiven für diesen unerwarteten Zwischenstopp. In Reaktion auf die Ereignisse und mit Verweis auf Sicherheitsbedenken entschied der nigerianische Fußballverband (NFF), das Spiel zu boykottieren – ein mutiger Schritt, der nicht nur im Hauptquartier des afrikanischen Fußballverbandes CAF für Aufsehen sorgte. Auch Nigerias Sportminister forderte eine formelle Untersuchung des Vorfalls.

Auch für die Spieler rückte der Gedanke an ein Fußballspiel immer mehr in den Hintergrund:

This is getting scary now

You guys can have the point

We just want to return to our country

— Victor Boniface (@boniface_jrn) October 14, 2024