Die größten Nachwuchstalente der Welt: Adil Aouchiche

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Adil Aouchiche

OM, 17 (Jg. 2002), FRA/ALG – Paris St.Germain

Der algerisch-stämmige Franzose Adil Aouchiche ist eines der heißesten Fohlen im Stall von Paris St.Germain. Der 17-jährige Mittelfeldspieler kickt seit 2014 für PSG und tastete sich in der laufenden Saison erstmalig an die Kampfmannschaft des Spitzenklubs heran. Nachdem er in der UEFA Youth League bereits vier Scorerpunkte in zehn Partien sammelte und in sämtlichen französischen Nachwuchsauswahlen – derzeit in der U18 – einer der größten Leistungsträger war, holte ihn Thomas Tuchel in der kürzlich abgebrochenen Saison 2019/20 erstmals in den Kader der „Ersten“. Schon einen Monat nach seinem 17.Geburtstag gab der Youngster beim 2:0-Auswärtssieg in Metz sein Startelfdebüt neben seinen Mittelfeldkollegen Verratti und Gueye und insgesamt brachte Aouchiche es bisher auf drei Einsätze und einen Treffer im Cup.

Cleverer Pressingspieler, ruhiger Taktgeber

Aouchiche ist ein technisch hochveranlagter Offensivspieler, der auf der Zehnerposition ideal eingesetzt ist, aber auf Nachwuchsebene – etwa in den Juniorennationalteams – auch auf der Acht spielt und zudem auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen kann. An den Flügeln ist er kein Grundlinienläufer, sondern eher ein einrückender Spieler, der die Halbräume gut besetzt und auf praktisch allen Positionen gilt Aouchiche als sehr wertvoller Spieler in der ersten Pressinginstanz. Nicht unbedingt, weil er seine Gegner energisch anläuft, sondern weil er ein großes Gespür für Räume hat und diese sehr clever zustellt, während andere den Aufbauspieler unter Druck setzen. In Ballbesitz ist Aouchiche vor allem ein guter Taktgeber, der Tempo herausnehmen und hinzufügen kann und Bälle auch in hohen Zonen sehr verlässlich und präzise verteilt.

Auslaufender Vertrag: Lange Liste an Interessenten

Bei PSG wird es aufgrund der schwierigen Konkurrenzsituation aber sehr schwer für den jungen Mittelfeldmann. Noch dazu läuft sein Vertrag im Juni aus und da PSG einer der wenigen Klubs ist, denen die Krise nichts anhaben kann, wird man auch nach dem Sommer kaum verstärkt auf den Nachwuchs setzen, weshalb eine Vertragsverlängerung unwahrscheinlich wirkt. Aouchiche will den nächsten Schritt machen und braucht vor allem Spiele. Deshalb steht ein ablösefreier Wechsel im Raum. Die Liste der Interessenten ist lange: Im Ausland haben Galatasaray, Leeds United und sogar Real Madrid, wo er aber auch kaum Chancen auf Einsätze haben dürfte, ihre Fühler nach dem französischen Talent ausgestreckt. Wahrscheinlicher ist aber ein Wechsel innerhalb Frankreichs und hier hat Aouchiche praktisch die freie Auswahl: Lille, Bordeaux, Saint-Étienne und Rennes sind ins Wettbieten um einen Vertrag für das Juwel eingestiegen. Und wenn sich der 17-Jährige durchsetzt, sollte auch ein neuerlicher Wechsel nach Paris keine große Schwierigkeit darstellen…