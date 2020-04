Die größten Nachwuchstalente der Welt: Alan Velasco

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Alan Velasco

LA, 17 (Jg. 2002), ARG – CA Independiente

Beim traditionsreichen Großklub Independiente reift derzeit ein großes argentinisches Offensivtalent heran: Alan Velasco, 17 Jahre alt, rückte im Sommer aus der U20-Mannschaft des Teams in die Kampfmannschaft auf und kam dort bisher auf zehn Einsätze, davon einen über 90 Minuten im argentinischen Cup. In der U17-Auswahl der Albiceleste ist er zudem bereits fix gesetzt.

„Dreidimensionaler“ Flügelspieler

Velasco ist ein äußerst flinker Linksaußen, der seine Räume sehr gut ausnützt und kein klassischer Flügelläufer ist, sondern auch gerne schon auf Mittelfeldhöhe in die Zentrale zieht, um ein Übergewicht in der Mitte zu schaffen. Die zahlreichen Pendelbewegungen nach innen und außen machen es der gegnerischen Defensive sehr schwer und aufgrund seines tiefen Schwerpunkts und seiner schnellen Haken ist er äußerst schwer vom Ball zu trennen. Velasco ist zudem eine spannende Alternative im Sturmzentrum, wo er gerade bei Schnittstellenpässen seine Schnelligkeit perfekt ausspielen kann und so immer in gefährliche Situationen kommt.

Ein Spieler für einen behutsamen Karriereaufstieg

Auch defensiv zeigte der Youngster bereits, dass er bereit für den Profifußball ist und auch wenn es am Stellungsspiel noch zu feilen gilt, präsentierte er sich als bissiger Zweikämpfer, der seine körperlichen Defizite mit Beharrlichkeit übertüncht. Allgemein muss Velasco allerdings noch ein wenig an Körpermasse zu legen und so ist er ein vielversprechendes Talent, das den Weg in die Weltspitze wohl über einen Umweg suchen wird. Direkte Transfers zu den größten Klubs der Welt kommen für den Argentinier vermutlich nicht in Frage, da es auf seiner Position Kicker gibt, die schon weiter sind als er. Sein großes Ziel ist allerdings ein Vertrag in Italien und dort sollen Mittelständler, genauer gesagt Fiorentina, Udinese, Sampdoria und Sassuolo, den 17-Jährigen bereits auf dem Zettel haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Talenten aus unserer Reihe würden diese Klubs Velasco noch dazu zu einem verhältnismäßigen Schnäppchenpreis bekommen. Velascos Vertrag bei Independiente läuft noch bis 2022, aber es ist wahrscheinlich, dass er zuvor noch zu einem der oben genannten Klubs wechselt, um so den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu erklimmen.