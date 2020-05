Die größten Nachwuchstalente der Welt: Catalin Cirjan

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Catalin Cirjan

ZM, 17 (Jg. 2002), ROM – Arsenal FC

Gestern haben wir uns das brasilianische Toptalent Gabriel Veron, an dem vor allem Arsenal bereits dran ist, genauer angesehen. Unser heutiges Toptalent spielt bereits seit Sommer 2019 für die Gunners: Der Rumäne Catalin Cirjan wechselte im vergangenen Sommer gegen eine Ausbildungsentschädigung vom Drittligisten Viitorul Domnesti zu Arsenal und spielt für die Gunners derzeit in der U18-Mannschaft. In seinem ersten Halbjahr absolvierte er 15 Spiele und erzielte dabei drei Tore und drei Assists.

Cleverer „tiefer Spielmacher“

Cirjan gab sein Kampfmannschaftsdebüt in Rumäniens dritter Liga bereits im Alter von 13 Jahren. Größere einheimische Klubs blitzten allesamt ab – Cirjan sollte möglichst schnell ins Ausland wechseln. Mit Arsenal fand er nun einen Klub, der gut zu seiner Spielweise passt: Der kleine Rumäne ist ein Spielmachertyp, der jedoch nicht einen klassischen Zehner gibt, sondern das Spiel gerne vor sich hat und so mit Vorliebe aus der Achterposition heraus attackiert. Cirjan ist ein ruhiger und sehr stabiler Techniker, der gut das Tempo seines Teams kontrollieren kann und mit seinen kurzen, schnellen Richtungswechseln punktet. Aber der Nachwuchsteamspieler Rumäniens läuft auch gerne „durch“ und bietet mit seinen schnellen Sprints in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr eine gefährliche Anspielstation. Zudem ist Cirjan ein äußerst cleverer Pressingspieler in der zweiten Linie und gilt als Akteur mit hohem spielerischen Verständnis. Die derzeit größte Schwäche des Kreativspielers ist mit Sicherheit noch seine körperliche Konstitution. Cirjan muss definitiv noch zulegen und mehr Muskelmasse aufbauen, um den nächsten Sprung in die U23 der Gunners möglichst bald zu schaffen.

Profivertrag zum 17.Geburtstag

Als Cirjan im Sommer 2019 von Arsenal verpflichtet wurde, kam er als hoffnungsvoller Nachwuchsspieler. Wenige Monate und einige Jugendpartien später wurde der Youngster aber schon mit Cesc Fabregas verglichen und schon im Dezember unterzeichnete Cirjan einen neuen Vertrag bei den Gunners – diesmal mit Profistatus. Über die Laufdauer des Vertrags machte der Verein keine Angaben.