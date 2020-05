Die größten Nachwuchstalente der Welt: Efraín Álvarez

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Efraín Álvarez

OM, 17 (Jg. 2002), MEX/USA – Los Angeles Galaxy

Der im Juni 18-jährige Efraín Álvarez wurde in Los Angeles geboren und war bis zur U15 der Auswahlkapitän der USA-Nachwuchsteams. 2017 entschied er sich aber für einen Wechsel ins Land seiner Eltern und seitdem ist er eine Stütze in den mexikanischen Nachwuchsauswahlen, wo er für die U17 bereits sieben Tore in 13 Partien erzielte. Seinen ersten Vertrag für die zweite amerikanische Spielklasse, die USL, unterzeichnete Álvarez kurz nach seinem 15.Geburtstag, womit er der jüngste Spieler aller Zeiten ist, der ein derartiges Arbeitspapier erhielt. Kurz danach wurde er auch zum jüngsten Hattricktorschützen der Liga und mittlerweile bestritt der Spielmacher 14 Partien für die Kampfmannschaft von LA Galaxy, in denen er zwar noch nicht traf, aber drei Assists beisteuerte.

Fokus auf den linken Fuß

Álvarez ist ein sehr spielintelligenter, offensiver Mittelfeldspieler, der auch gerne auf die Flügel pendelt und vor allem durch seinen starken linken Fuß auffällt. Diesen benutzt er mit absoluter Vorliebe und Schüsse oder Flanken mit rechts haben beim jungen US-Mexikaner Seltenheitswert. Dies sieht schon mal ungewöhnlich aus, da er den linken Fuß auch verwendet, wenn der rechte die logischere Option wäre. So etwa bei Außenristflanken oder –Abschlüssen oder gelupften Pässen in den Raum, was aber auch häufig in Traumtore mündet.

Aggressiver „Hofkicker“

Der technisch starke, 173cm Offensivspieler ist ein richtiger „Hofkicker“, der über eine enge Ballführung verfügt und seine Gegenspieler gerne mit schnellen Finten verlädt. Aufgrund seines tiefen Schwerpunkts ist er sehr schwer vom Ball zu trennen und zudem ein Spieler, der das Spiel nicht verschleppt, sondern zumeist offensive Lösungen sucht. Um in der athletischen Major League Soccer den Durchbruch zu schaffen, muss Álvarez vor allem seine Defensivbemühungen erhöhen. Körperlich ist er für seine Größe und sein Alter bereits ein wertvoller Spieler, zumal er vor allem in Offensivzweikämpfen seinen Körper gut einsetzt und sehr aggressiv zu Werke geht. Er macht sich stets sehr breit, deckt den Ball gut ab und sucht den richtigen Zeitpunkt für schnelle Aufdrehbewegungen mit anschließenden Sprints. Zudem ist Álvarez ein starker Freistoßschütze und vor allem für seine guten Flanken gefürchtet.

„Zlatans Welpe“

Für LA Galaxy ist Álvarez ein Aushängeschild der Nachwuchsarbeit und in den USA ist man sehr enttäuscht darüber, dass man ihn an den mexikanischen Verband verlor. In Mexiko hingegen freut man sich bereits auf einen künftigen Starspieler und vermutet einen baldigen Durchbruch des noch 17-Jährigen, der in Los Angeles zuletzt einen berühmten Mentor hatte. Zlatan Ibrahimovic nahm den Youngster unter seine Fittiche, nannte ihn seinen „Welpen“ und hatte ihm sicher das eine oder andere Mätzchen zu vererben.