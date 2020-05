Die größten Nachwuchstalente der Welt: Filip Marchwinski

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Filip Marchwinski

OM/HS, 18 (Jg. 2002), POL – Lech Posen

Vor knapp zehn Jahren holte Borussia Dortmund einen gewissen Robert Lewandowski, damals 21 Jahre alt, um nicht mal fünf Millionen Euro aus Posen. Nun möchte der BVB nochmal bei Lech Posen zuschlagen und damit deren Transferrekord von knapp sieben Millionen pulverisieren. Das Target der Dortmunder ist Filip Marchwinski, 18 Jahre alt, Offensivallrounder. Sein 20-minütiges Debüt für Lech Posen gab Marchwinski im Dezember 2018, einen Monat vor seinem 17.Geburtstag – und ebenda gelang ihm auch gleich sein erstes Tor für den Klub. Heute ist Marchwinski immer noch zumeist Einwechsler, aber seit seinem Debüt brachte er dennoch schon auf 24 Spiele in der Kampfmannschaft, fünf Tore und einen Assist. Trotz seiner kurzen Einsatzzeiten bringt er es schon jetzt auf einen beachtlichen Torschnitt von einem Treffer pro 159 Minuten.

Die langbeinige Gegenpressingmaschine

Marchwinski ist ein 187cm großer offensiver Mittelfeldspieler und ein Spielertyp, der etwas hat, das man nicht lernen kann. Der Pole ist ein technisch unheimlich begabter Spieler, der den Ball mit seinen langen Schritten durch das Mittelfeld treiben kann und immer wieder in viele unterschiedliche Zonen des Spielfelds pendelt. Als nomineller Zehner hilft er auch häufig tiefer im Spielaufbau, geht in die Spitze und auch auf beiden Flügeln sammelt er die Bälle ab oder bietet Anspielstationen. Sein nicht zu übersehender Signature Move sind seine No-Look-Pässe, die auch auf Profilevel so manchen gestandenen Verteidiger verwirrten. Die größte Stärke des beidbeinigen U19-Teamspielers liegt aber vermutlich im Gegenpressing. Aufgrund seiner bemerkenswerten Statur kommt er nach Ballverlusten sehr schnell und intensiv zurück in die Zweikämpfe und arbeitet extrem hart und gezielt an Ballrückeroberungen, was wohl auch einer der Gründe für das große Dortmund-Interesse war. Zudem hat Marchwinski ein ausgeprägtes Stürmergen und gilt als torgefährlicher Offensivspieler, der vor allem in seinem offensiven Laufspiel nur schwer zu verteidigen ist.

Zahlreiche Interessenten, BVB hat die Nase vorn

Dortmund hat im Rennen um den 18-Jährigen, der der älteste Spieler unserer Talenteserie ist, einige namhafte Konkurrenten. Arsenal und Juventus meldeten ebenfalls Interesse an. Im März gesellte sich auch Inter Mailand auf diese Liste und im April waren es die Topklubs aus Istanbul, die Marchwinski schöne Augen machten, um diesem einen möglicherweise „einfacheren“ nächsten Step zu ermöglichen. In der Pole Position liegt vermutlich aber dennoch der BVB. Marchwinskis Vertrag bei Lech Posen läuft noch bis Sommer 2023 und ein Transfer wird wohl erst ab einem achtstelligen Angebot machbar sein.