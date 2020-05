Die größten Nachwuchstalente der Welt: Kacper Kozlowski

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

Kacper Kozlowski

ZM/OM, 16 (Jg. 2003), POL – Pogon Szczecin

Der Pole Kacper Kozlowski ist eines der jüngsten Nachwuchstalente, das wir euch im Rahmen unserer Serie vorstellen. Erst im vergangenen Oktober wurde er 16 Jahre alt und dennoch kann er bereits auf Profierfahrung zurückblicken. Bereits im Alter von 14 Jahren kickte er für die U19-Mannschaft von Pogon Szczecin und mit 15 spielte er nicht nur fix in der zweiten Mannschaft, sondern kam auch noch zu seinem Kampfmannschaftsdebüt. Vier Kurzeinsätze stehen derzeit in der polnischen Ekstraklasa auf seinem Konto und zahlreiche weitere Male saß er auf der Bank seines Teams. Damit ist der U17-Nationalspieler eindeutig der jüngste Profi der Vereinsgeschichte.

Guter Standardschütze und „Nadelspieler“

Kozlowski ist ein Achter/Zehner-Hybrid, der für sein junges Alter körperlich schon sehr weit ist und sich vor allem gut aus engen Situationen befreien kann. Er ist also ein so genannter Nadelspieler, der eine sehr enge Ballführung aufweist, gute Pässe in die Tiefe spielt, sich aber auch stark in die Spitze oder ausweichend auf die Flügel bewegt. Einzig seine Abkippmomente auf die Sechs, speziell bei gegnerischem Ballbesitz, müssen noch konsequenter werden. Weiters ist Kozlowski ein ausgezeichneter Standardschütze und sowohl aus ausführende Kraft bei Eckbällen, als auch bei direkten Freistößen eine große Gefahr für den Gegner. Da er speziell im Nachwuchs körperlich und athletisch stark überlegen war, stach auf Jugendlevel auch seine Kopfballstärke heraus, was es aber auf Profilevel noch zu bestätigen gilt.

Red Devils bemühen sich um Supertalent

Kein Wunder, dass der junge Pole bereits einen Fixplatz in zahlreichen Notizblöcken der Fußballwelt hat. Polnischen Medien zufolge ist „ganz Europa“ hinter ihm her. In der Pole Position dürfte allerdings Manchester United sein, das Kozlowski bereits seit langer Zeit beobachtet und dafür vor allem die polnischen Nachwuchsländerspiele, aber sogar Spiele in der polnischen Jugendliga nützte. Dass Pogon Szczecin den Vertrag des Youngsters bis 2022 verlängern konnte, gilt als große Errungenschaft und ebenso beispielhaft für die gute Nachwuchsarbeit und die Chancen, die man jungen Talenten gibt. Seinen Vertrag in Stettin wird Kozlowski wohl dennoch kaum erfüllen…