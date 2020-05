Die größten Nachwuchstalente der Welt: Karamoko Dembélé

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Karamoko Dembélé

RA, 17 (Jg. 2003), ENG/SCO – Celtic FC

Es war schon ein besonderer Moment, als der damals 16 Jahre und knapp drei Monate alte Karamoko Dembélé erstmalig im Celtic Park auflief. Der nur 160cm große Rechtsaußen wurde im Premiership-Heimspiel gegen Heart of Midlothian zur Pause eingewechselt und jede Ballberührung wurde vom Publikum wohlwollend begleitet. Auch wenn der kleine Offensivspieler noch wie ein Kind aussah, zeigte er mit seinem Speed auf den ersten Metern und mit so mancher technischen Finesse, dass er spielerisch durchaus schon das Zeug für Profifußball hätte. Ganz so schnell ging es dann mit dem Durchbruch aber doch nicht und Dembélé brachte es bis heute auf drei Pflichtspieleinsätze für Celtic.

Offensiv hui, defensiv pfui

Im Nachwuchs spielte der Rechtsaußen abwechselnd für die Jugendauswahlen von England und Schottland. Der gebürtige Londoner wäre aber aufgrund seiner Eltern auch für die ivorische Nationalmannschaft spielberechtigt. Dembélé ist ein flinker Dribbler, der vor allem sehr schnelle Richtungsänderungen und Stoppbewegungen in seinem Repertoire hat und sehr schnell den Abschluss sucht – wie man auch im Video seines ersten Profieinsatzes unschwer erkennen kann. Allerdings hat der kleine Linksfuß, der mit Vorliebe als inverser Winger spielt, noch unübersehbare körperliche Defizite gegen den Ball auszugleichen, um in der ruppigen schottischen Liga – oder gar einer Top-Liga – bestehen zu können. In Offensivduellen deckt er den Ball bereits gut ab und arbeitet in Zweikämpfen sehr hart, aber defensiv beschränkt er sich primär aufs Verfolgen und versucht möglichst hinter den Ball zu kommen, was aber auch noch nicht regelmäßig funktioniert. Demnach spielt Dembélé derzeit fast ausschließlich in der zweiten Mannschaft von Celtic, wo sein Hauptaugenmerk aktuell auf der Verbesserung seines Defensivverhaltens liegt.

PSG und Dortmund interessiert, Vertragsverlängerung aber denkbar

Das spielerische Talente Dembélés ist unübersehbar und unmittelbar nach seinem Profidebüt für Celtic meldeten Topklubs wie Paris St.Germain und Borussia Dortmund Interesse am ivorisch-stämmigen Briten an. Nachdem er aber vorerst wieder zur Reserve geschoben wurde, flachten die Nachrichten rund um Dembélé im Laufe des Winters ein wenig ab und so scheint auch eine Vertragsverlängerung bei Celtic mittlerweile nicht mehr unwahrscheinlich. Dembélés Vertrag läuft noch bis Sommer 2021 und die Corona-Krise könnte eine Chance für junge Toptalente sein. Eilig hat’s der heute 17-Jährige sicher nicht und womöglich muss er in naher Zukunft gar nicht mehr so geduldig auf Premiership-Einsätze warten, wie bisher.