Die größten Nachwuchstalente der Welt: Ronaldo Camará

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Ronaldo Camará

OM, 17 (Jg. 2003), POR/GNB – Benfica Lissabon

Der Name ist schon mal klingend – aber Benfica hat mit Ronaldo Camará einen Spieler in seinen Nachwuchsreihen, der mit dem großen brasilianischen Ronaldo und dem nicht kleineren portugiesischen Pendant nicht viel zu tun hat. Der in Guinea-Bissau geborene Ronaldo Camará kam im Sommer 2015 im Alter von 12 Jahren aus dem Nachwuchs von Sporting Lissabon und machte seitdem einige große Schritte in Richtung Profifußball. Unter anderem etablierte er sich in der laufenden Saison als Schlüsselspieler in der U23-Mannschaft Benficas.

Dynamisch von Strafraum zu Strafraum

Camará ist ein Box-to-Box-Midfielder, der mit Vorliebe auf der Achterposition spielt, allerdings ebenso häufig abkippend, wie auch als Zehner auftaucht. Der 17-Jährige ist ein technisch enorm starker Spieler mit enger Ballführung und großer Dynamik in engen Situationen. Er kann das Spiel nach vorne tragen, aber auch Bälle erobern und das Spiel verlangsamen. Neben seinen technischen Vorzügen, die er mit großer Selbstverständlichkeit zum Besten gibt, ist er auch ein harter Arbeiter, geht weite Wege von Strafraum zu Strafraum und ist zudem ein sehr präziser Tackler. Schwächen muss man bei Camará mit der Lupe suchen. Möglicherweise muss er noch etwas genauer werden, wenn er Bälle sichert bzw. zurückspielt. Diesbezüglich stellen etwas zu leichtsinnige Zuspiele manchmal eine kleine Gefahrenquelle für sein Team dar.

Leistungsträger in der U23-Mannschaft Benficas

Der U17-Teamspieler ist eines der vielen Toptalente im Nachwuchs von Benfica. In seinem Jahrgang ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit der beste. Mit dem 2001er-Jahrgang Úmaro Embaló hat Benfica noch einen weiteren potentiellen Klassespieler mit Wurzeln in Guinea-Bissau in der B-Mannschaft, den wir schon vor Jahren vorstellten. Camará ist aktuell eine Stütze in der starken UEFA Youth League Mannschaft Benficas und bestritt in der laufenden Saison ganze 30 Spiele für die U23-Elf, in der er fünf Tore erzielte, allerdings auch zweimal Rot sah.

England und Spanien rufen bereits

Halb Europa ist bereits nach dem Ausnahmetalent her: Manchester City und Manchester United laufen dem „Wunderkind“, wie Camará in englischen und portugiesischen Medien bereits benannt wird, seit über einem Jahr hinterher. Die Konkurrenz um einen Transfer ist aber groß, denn mittlerweile hat auch der FC Barcelona schon offen Interesse am 17-Jährigen bekundet.