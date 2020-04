Die größten Nachwuchstalente der Welt: Talles Magno

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Talles Magno

ST, 17 (Jg. 2002), BRA – Vasco da Gama

Ein absolutes Megatalent reift derzeit in Brasilien heran und einige Beobachter tippen sogar, dass Talles Magno ein Spieler für die absolute Weltspitze sein könnte. Der 17-Jährige ist ein Angreifer mit einem enorm hohen Aktionsradius. Ideal aufgehoben ist der junge Brasilianer als Stürmer in einem System mit zwei Spitzen, de facto wirkt es ohnehin aber so, als würde Talles Magno vier bis fünf Positionen auf einmal spielen. Der Youngster ist ein Spieler, der ausgesprochen tief antizipiert und sich teilweise bis auf die Achterposition zurückfallen lässt. Zudem hat er – zumindest bei Vasco da Gama – äußerst viele Rochaden in seinem Spiel, wechselt die Seiten, pendelt auf beide Flügel und sammelt dort entweder Zuspiele ab oder reißt Löcher in die gegnerische Ordnung. Magno ist also Stürmer, offensiver Mittelfeldspieler und beidseitiger Flügel in einem.

Schnörkellos, pragmatisch, explosiv

Dabei ist der Eigenbauspieler des Serie A Klubs kein großer Showman, sondern extrem zielgerichtet und schnörkellos. Talles Magno zeigt kaum überflüssige Tricks, um das Publikum zu entzücken, sondern sucht mit dem Ball schnelle, pragmatische Lösungen. Mit seinen 186cm ist er nicht nur körperlich für sein Alter sehr weit und reif wirkend, der Stürmer ist zudem ein enorm schneller Sprinter, speziell auf den ersten Metern. Dies hat vor allem bei seinen tiefen Antizipationen im Mittelfeld, wenn er den Ball nach vorne treiben will, aber natürlich auch an der Grenze zum Abseits als Zielspieler besondere Wirkung.

Zahlreiche Interessenten aus mehreren Top-Ligen

Gerade diese zielgerichtete Spielweise macht Talles Magno für zahlreiche internationale Topklubs zu einem begehrten Spieler. Beim Brasilianer hat man die Erwartung, dass er sich auch schon im jungen Alter von 17 direkt in eine Kampfmannschaft einfinden könnte. Für Vasco da Gama bestritt er bisher 17 Spiele, traf zweimal und steuerte einen Assist bei. Dies sind freilich die ersten Gehversuche des U17-Nationalspielers, aber nun könnte es schnell gehen. Lazio Rom bekundete bereits reges Interesse, auch Juventus und die AS Roma sollen ein Auge auf den Südamerikaner geworfen haben. Der FC Liverpool ist ebenfalls interessiert, würde Magno aber vermutlich ebenso wie Juventus vorerst verleihen. Ein heißer Tipp für einen Transfer sind aber die Relocating-Genies aus Lyon, die sich gerade in Brasilien über Jahre einen tollen Ruf als Sprungbrett erarbeitet haben.

Talles Magno als „Retter“ von Vasco da Gama?

Jedenfalls ist ein baldiger Transfer äußerst wahrscheinlich, zumal Vasco da Gama bereits im Februar aufgrund von großen finanziellen Schwierigkeiten aus dem letzten Loch pfiff. Die Corona-Krise dürfte die Probleme des Klubs noch weiter verschärft haben und ein baldiger, wenn nicht sogar sofortiger Verkauf von Talles Magno scheint die einzige Chance zu sein, um den Klub vor der Insolvenz zu retten.