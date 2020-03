Die größten Nachwuchstalente der Welt: Tanguy Kouassi

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

Tanguy Kouassi

IV, 17 (Jg. 2002), FRA – Paris St.Germain

Im Oktober 2019 wollte Red Bull den 17-jährigen Innenverteidiger Tanguy Nianzou Kouassi von PSG verpflichten – entweder für Salzburg oder gleich für Leipzig. Mit den Bemühungen den ivorisch-stämmigen Franzosen für relativ billiges Geld zu holen, biss man aber auf Granit, denn Kouassi setzte sich zeitgleich in der Kampfmannschaft des französischen Serienmeisters durch und ist nun bereits einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Kouassi nimmt harten Konkurrenzkampf an

Der gebürtige Pariser wechselte 14-jährig zu PSG und verlor wenig Zeit, bevor er in den Profifußball aufstieg. Er durchlief die Nachwuchsmannschaften des Großklubs im Eiltempo, debütierte im Dezember zuerst in der Ligue 1 und dann auch in der Champions League. Anfänglich wurde Kouassi im defensiven Mittelfeld eingesetzt, nach wenigen Wochen rutschte er aber zurück in die Innenverteidigung, wo er nun neben Marquinhos, Kimpembe, Diallo und Kapitän Thiago Silva eine von fünf Alternativen ist. Kouassi nahm den Konkurrenzkampf an, kam im bisherigen Saisonverlauf zu 13 Einsätzen in der „Ersten“ und erzielte zudem bereits drei Pflichtspieltore, davon zwei beim spektakulären 4:4 gegen Amiens.

Flexibilität und gute Balance

Kouassi ist ein sehr flexibler Defensivspieler, der neben seinen Stammpositionen in der Innenverteidigung und als Sechser auch gedankenlos als Außenverteidiger auf beiden Seiten aufgeboten werden kann. Seine ruhige Spielweise ist ein großes Plus für das Aufbauspiel von PSG und im Zuge des Spielaufbaus sucht er stets Pässe hinter die erste Pressinglinie des Gegners. In Paris hat er natürlich den Vorteil technisch hochwertige Abnehmer und in Relation eher schwächere Gegenspieler vorzufinden, aber auch im Spiel gegen den Ball zeigt der 17-Jährige Woche für Woche seine Qualitäten. Kouassi kann das Spiel lesen, punktet mit gutem Stellungsspiel und ist zudem mit seinen 188cm ein äußerst resoluter und robuster Zweikämpfer, der nicht zurückzieht, sondern auch die dreckigen Zweikämpfe annimmt.

Bemerkenswerter Karrieresprung

Der Sprung, den Kouassi in den letzten Monaten machte, ist bemerkenswert: Im Herbst spielte er noch in der UEFA Youth League, nun ist er regelmäßiger Starter in der Ligue 1 und auch schon in der Königsklasse aktiv. Dass er für sein Alter körperlich sehr weit ist, ist auch offensiv – speziell bei Standards – ein großer Vorteil, weshalb er künftig im Nachwuchsfußball praktisch nicht mehr denkbar ist. Einzig auf Nationalteamlevel wird dies noch der Fall sein: Kouassi ist derzeit Stammspieler in Frankreichs U18-Auswahl, aber sowohl das Debüt in der U21, als auch das in der Equipe tricolore ist nur noch eine Frage der Zeit.

Im Sommer doch noch nach Leipzig?

Wie es mit Kouassi weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen. Sein Vertrag bei Paris St.Germain läuft im Sommer aus, könnte allerdings auf der Corona-Krise kurzfristig verlängert werden. Thomas Tuchel ist ein großer Bewunderer des jungen Talents, aber auch ein Wechsel in eine stärkere Liga ist denkbar. Hier hat naturgemäß RB Leipzig die Nase vorne, zumal sich der Bundesligist schon sehr lange um die Dienste des Defensivspielers bemühte und deshalb jetzt als erste Adresse gilt. Eine kurzfristige Leihe nach Salzburg ist allerdings nach der bisherigen Saison Kouassis nicht mehr denkbar…