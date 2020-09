Ex-Rapidler Kvilitaia wechselt nach Zypern

Der Ex-Rapidler Giorgi Kvilitaia verlässt Rapid-Bezwinger Gent – vorerst leihweise – in Richtung Zypern. Als Gent den SK Rapid im Rahmen der Champions-League-Qualifikation mit...

Als Gent den SK Rapid im Rahmen der Champions-League-Qualifikation mit 2:1 besiegte, fehlte ein Name auf dem Blankett der Belgier. Der Georgier Giorgi Kvilitaia, der im Sommer 2018 um drei Millionen Euro von Rapid zu Gent übersiedelte, stand in der laufenden Saison nur in der ersten Ligarunde im Matchkader und saß danach auf der Tribüne.

Nachdem sich Kvilitaia im Jahr 2018 gleich zwei Mittelfußbrüche zuzog kam er in Gent nie richtig in Schuss. In seinen 46 Einsätzen für den amtierenden belgischen Vizemeister erzielte er nur sieben Tore und sieben Assists. Dem 23-fache georgische Teamspieler wurde somit ein Wechsel nahegelegt.

Nun fand Kvilitaia mit Anorthosis Famagusta einen neuen Klub. Vorerst leihweise für ein Jahr. Der zyprische Klub wird vom Georgier Temur Ketsbaia betreut, der Anorthosis bereits zwischen 2004 und 2009 coachte und damals Rapid aus der Champions-League-Qualifikation warf. Kvilitaia ist der fünfte georgische Kaderspieler beim zyprischen Meister. Kapitän des Teams ist aktuell Ex-Sturm-Abwehrchef Gordon Schildenfeld.