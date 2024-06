FC Utrecht an Sturms Mohamed Fuseini interessiert

Der quirlige Stürmer Mohammed Fuseini wechselte Ende Jänner 2024 von den Blackies nach Dänemark zum Randers FC. Wie geht es nun weiter mit dem...

Der quirlige Stürmer Mohammed Fuseini wechselte Ende Jänner 2024 von den Blackies nach Dänemark zum Randers FC. Wie geht es nun weiter mit dem 22-jährigen Angreifer?

Mohamed Fuseini hinterließ bei seinem Gastspiel in Dänemark einen bleibenden Eindruck. Der Ghanaer erzielte für den Randers FC in 18 Spielen neun Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Ende April verriet die dänische Zeitung Tipsbladet, dass die Kaufoption des schnellen Stürmers rund 700.000 Euro beträgt. Der Randers FC würde ihn gerne fix verpflichten, möchte aber den Preis ein wenig senken, weshalb Gespräche mit dem SK Sturm folgen sollten.

Dabei sahen die Vereinsverantwortlichen aber durchaus die Gefahr, dass der SK Sturm Graz aufgrund der starken Leistungen des Leihspielers den Preis nicht herabsetzen wird, da sich durchaus auch andere Vereine für den Stürmer interessieren könnten. Immerhin stellte sein Berater Max Hagmayr gegenüber der dänischen Zeitung klar, dass Fuseini nicht nach Graz zurückkehren wird: „Unser Plan ist es nicht, zu Sturm Graz zurückzukehren und dort zu spielen. Das ist nicht Teil unseres Plans, also sind wir offen und werden den besten Schritt für seine Zukunft machen, wo er sich so gut wie möglich entwickeln kann. Wir sind für fast alles offen, das gilt auch für Randers.“

Nun gibt es Gerüchte, dass der FC Utrecht an einer Verpflichtung Fuseinis interessiert wäre. Dies gilt allerdings nur für den Fall, dass der Klub keine Einigung mit den Rangers bezüglich Sam Lammers findet. Lammers, der bei den Rangers stark unter den Erwartungen blieb, spielte eine sehr starke Saison in Utrecht und erzielte in einem halben Jahr zehn Tore und drei Assists in der Eredivisie. Utrecht würde ihn gerne behalten, doch der Stürmer müsste auf viel Gehalt und die Schotten auf viel Ablöse verzichten. Die Rangers zahlten vergangenen Sommer rund vier Millionen Euro für den Stürmer und werden ihn sicherlich nicht herschenken.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, dann wäre Fuseini eine ernsthafte Option für den Eredivisie-Verein.