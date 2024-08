Fünf Scorer in drei Spielen: Ex-Rapidler Kühn bei Celtic angekommen!

Was wurde aus

Schon bei Rapid war klar sichtbar, dass in Nicolas Kühn riesiges Potential steckt. Einzig seine Scorerwerte blieben immer ein wenig hinter den Erwartungen. Dieses Problem scheint sich nun, in seiner zweiten Saison beim schottischen Traditionsklub Celtic, ebenfalls in Luft aufzulösen.

Der Ex-Rapidler, der im Jänner um kolportierte 3,5 Millionen Euro von Hütteldorf nach Glasgow übersiedelte, startete furios in die Saison: Bereits im ersten Saisonspiel gegen Kilmarnock steuerte er einen Treffer bei. In der zweiten Runde ließ Kühn bei einem 2:0-Auswärtssieg bei Hibernian Edinburgh einen weiteren Treffer und einen Assist folgen.

Beim gestrigen 3:1-Sieg seines Teams gegen Hibernian im League Cup ließ er erneut aufblitzen, wie wichtig er derzeit für den schottischen Meister ist. Beim ersten Tor leistete er den Assist-Assist, beim zweiten Treffer den sehr sehenswerten, direkten Assist und das dritte Tor erzielte er auf kuriose Art und Weise selbst.

Kühn presste dabei den Torhüter an und zwang diesen zum entscheidenden Fehler, wie ihr im unten stehenden Video ab 4:35 sehen könnt. Angesichts der zahlreichen starken Aktionen des Ex-Rapidlers zahlt es sich aber aus, das gesamte Highlight-Video anzusehen:

Kühn ist damit endgültig bei Celtic angekommen, nachdem er in der Vorsaison noch öfter mit der Bank vorliebnehmen musste. Der Deutsche erzielte nun in 21 Spielen für die Schotten sechs Tore und fünf Assists, kommt damit etwa alle 110 Minuten auf einen Scorerpunkt. Für Rapid hatte der 24-Jährige in 51 Spielen siebenmal getroffen und zehn Tore vorbereitet.