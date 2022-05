Gewaltausbruch im Stadion: 33 Verletzte nach Saint-Étienne-Abstieg

Die AS Saint-Étienne ist aktuell ex aequo mit Paris Saint-Germain Rekordmeister in der französischen Ligue 1. Seit 1981 konnten die Grün-Weißen allerdings keinen Titel...

Trotz eines Saisonbudgets von etwa 100 Millionen Euro wurde Saint-Étienne in der abgelaufenen Saison nur Achtzehnter und musste somit in die Relegation. Dort wartete mit der AJ Auxerre ein anderer Traditionsverein, der nach zehn Jahren in der Zweitklassigkeit nun endlich wieder nach oben wollte.

Nach zwei 1:1-Remis in Hin- und Rückspiel musste ein Elfmeterschießen das Duell auf die spannendstmögliche Art entscheiden. Saint-Étiennes Ryad Boudebouz verschoss gleich den ersten Elfmeter und danach trafen alle Spieler. Als Auxerre-Kapitän Birama Touré den entscheidenden Elfer verwandelte, dauerte es nur Sekunden bis wütende Fans das Spielfeld des Stade Geoffroy-Guichard stürmten und den Spielern an den Kragen wollten.

Die Spieler hatten keine Zeit um den soeben fixierten Abstieg zu trauern und mussten sofort in die Kabine flüchten. Die Fans attackierten Spieler und Betreuer mit bengalischen Feuern und wollten in die Kabine vordringen, was ihnen glücklicherweise nicht gelang. Die Vorkommnisse dürften nun wohl dafür sorgen, dass der Absteiger den Beginn der kommenden Saison in der Ligue 2 ohne Fans bestreiten wird. Die erste Bilanz des Skandals: 17 verletzte Fans (hauptsächlich verletzt durch „verirrte“ Bengalos auf der Haupttribüne, 14 verletzte Polizisten und zwei verletzte Auxerre-Spieler…