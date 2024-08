Heimsieg mit kurzen Schwächen: Braga gelingt die „Rapid-Generalprobe“

Im Gegensatz zu Rapid, das gestern einen empfindlichen 0:3-Dämpfer bei Blau-Weiß Linz einstecken musste, ist die Donnerstagsgeneralprobe für den SC Braga geglückt. Die Portugiesen...

Im Gegensatz zu Rapid, das gestern einen empfindlichen 0:3-Dämpfer bei Blau-Weiß Linz einstecken musste, ist die Donnerstagsgeneralprobe für den SC Braga geglückt. Die Portugiesen feierten mit einem 3:1 über Moreirense den dritten Pflichtspielsieg in Serie.

Braga-Coach Carvalhal rotierte ein wenig und gab einigen Spielern eine Pause. Allen voran natürlich Bruma, der im Spiel gegen Rapid verletzt raus musste und auch in der Liga nicht im Kader stand. Portugiesischen Medien zufolge könnte er auch für das Rückspiel in Wien ausfallen. An seiner Stelle spielte der Gabri Martínez.

Insgesamt drei Wechsel im Vergleich zur Startelf gegen Rapid

Zudem ließ der Trainer sein Top-Talent Roger Fernandes und Mittelstürmer Amine El Ouazzani auf der Bank. Statt des Stürmers spielte erwartungsgemäß der Spanier Roberto Fernández, womit die Anzahl der Spanier in der Startelf auf vier anstieg. Statt Roger begann Kapitänsbruder André Horta auf der Doppelacht neben Vitor Carvalho, während Rodrigo Zalazar auf den rechten Offensivflügel rückte.

Braga trifft traumhaft, aber lässt auch viel zu

Der in die Mannschaft rotierte Gabri Martínez zeigte, dass er keineswegs ein „Downgrade“ zu Bruma ist. Kurz vor der Pause besorgte der 21-jährige Katalane mit einem Traumweitschuss das 1:0 für Sporting Braga.

Auch wenn der Rapid-Gegner über die volle Spieldauer weitgehend klar überlegen war, wurde auch wieder sichtbar, dass Braga defensiv Probleme bekommen kann. Moreirense fand durchaus Chancen vor und unmittelbar nach der Pause hätte bereits Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi beinahe mit einem Eigentor ausgeglichen. Der Ball klatschte aber von der Stange zurück ins Feld. Wenige Minuten später war es aber doch soweit: Nach einer schlechten Abwehr von Keeper Matheus konnte mit Luís Asué ein Spieler ausgleichen, der bei Braga ausgebildet wurde.

Zalazar schaltet für Braga einen Gang hinauf

Aber Braga zeigte sofort, dass man jederzeit einen Gang zulegen kann. Nur drei Minuten später stellte der Mann der Stunde, Rodrigo Zalazar, mit einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern auf 2:1 für die Gastgeber. Wieder kurz danach hatte Moreirense zum zweiten Mal Aluminiumpech nach einer Ecke und in der 74. Minute wurde ein Treffer des eingewechselten El Ouazzani zurecht wegen Abseits aberkannt.

In Minute 76 machte Braga schließlich doch den Deckel drauf: Nach einem guten Pass in den Rückraum des Strafraums von Gabri Martínez stellte Zalazar mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Für den Uruguayer war es bereits der fünfte Treffer und der zehnte Scorerpunkt im achten Saisonspiel.

Verdient, aber erneut nicht unverwundbar

In der Schlussphase hatten die Gäste noch einige gute Chancen, um wieder heranzukommen, am Ende hieß es aber 3:1 für Braga. Dass der Sieg verdient war, obwohl auch der Gegner zu guten Möglichkeiten kam, zeigt auch der Spielgraph von Overlyzer.

Ladet euch die Overlyzer-App herunter und testet den Live-Fußball-Analyzer eine Woche gratis!

Die Highlights der Begegnung könnt ihr in diesem Video auf YouTube ansehen. Braga liegt nun nach drei Spieltagen mit sieben Punkten auf dem vierten Rang der Primeira Liga und wird nur von Famalicao, Porto und Sporting übertrumpft, die bisher alle drei Spiele gewinnen konnte. Auch nach dem achten Pflichtspiel der neuen Saison ist der Rapid-Gegner noch ungeschlagen.