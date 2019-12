Herzzerreißend: Juanmi Callejón und der kleine Bolívar-Fan

Was nur die interessiertesten Fußballfans wissen: Napolis José Callejón hat einen Zwillingsbruder – und in seinem kleinen Fußball-Soziotop ist Juanmi Callejón wohl der größere...

Was nur die interessiertesten Fußballfans wissen: Napolis José Callejón hat einen Zwillingsbruder – und in seinem kleinen Fußball-Soziotop ist Juanmi Callejón wohl der größere Star als sein berühmterer Bruder.

Genau wie der fünffache spanische Teamspieler José begann auch Juanmi seine Karriere im Nachwuchs von Real Madrid. Später verdingte sich Juanmi Callejón bei Mallorca, Albacete, Córboda, Hércules Alicante und in Griechenland bei Levadiakos, während sein Bruder über Espanyol Barcelona den Weg in Real Madrids Kampfmannschaft fand und später zum SSC Neapel wechselte, wo er nun schon seit 2013 Stammspieler und Leistungsträger ist.

Untypischer Transfer in die Anden

Juanmi Callejón machte sich zeitgleich – im Sommer 2013 – mit einem unerwarteten Wechsel unsterblich: Der Zwillingsbruder des Starspielers wechselte, nachdem er sah, dass in Europa keine große Karriere auf ihn wartet, nach Bolivien. In seiner ersten Saison beim Traditionsklub Bolívar La Paz erzielte er 14 Tore und führte das Team bis ins Halbfinale der Copa Libertadores. In seiner zweiten Saison gelangen ihm sogar 24 Treffer.

Nach arabischem Zwischenstopp zurück nach La Paz

Zwischenzeitlich wechselte Juanmi Callejón für ein Jahr nach Saudi-Arabien um sein Konto ein wenig aufzufetten, aber vor mittlerweile zwei Jahren kehrte er wieder zu Bolívar zurück. Alleine in diesen letzten beiden Jahren erzielte Callejón 61 Tore für das Team und gilt spätestens seit seiner Rückkehr nach Bolivien als richtiger Held. Selten kommt es vor, dass ein Spieler nach einem Saudi-Arabien-Intermezzo wieder in eine kleine Liga wie Bolivien zurückkehrt.

Juanmi und der verzweifelte junge Fan

Insgesamt erzielte Juanmi knapp 150 Tore in 5 ½ Jahren in der bolivianischen Hauptstadt. Auch in seinem letzten Spiel für das Team, einem 2:2 gegen Royal Pari, traf der offensive Mittelfeldspieler. Zuvor war bekannt geworden, dass Callejón seinen Vertrag in La Paz nicht verlängern würde. Und was dann nach seinem letzten Spiel in Bolivien zwischen ihm und einem kleinen verzweifelten Fan passierte, drückt auf die Tränendrüse. Nicht nur beim kleinen Anhänger, der Callejón auf Knien anflehte zu bleiben, sondern auch beim 32-jährigen Spanier selbst.

