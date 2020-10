Jede Menge Österreich-Bezug beim slowenischen Team

Wer sich aktuell Spiele des slowenischen Nationalteams ansieht, der wird viele bekannte Gesichter wiedererkennen. Der Österreich-Bezug im Team von Matjaz Kek ist derzeit unübersehbar....

Auch der Trainer hat eine längere Vergangenheit in Österreich. 1985 wechselte Matjaz Kek vom NK Maribor nach Spittal/Drau. Insgesamt blieb er neun Jahre in Österreich, kickte zuerst 3 ½ Jahre in Kärnten und danach 5 ½ Jahre für den GAK, ehe er wieder nach Maribor zurückkehrte. Nun rief der 59-Jährige zahlreiche Spieler mit Österreich-Bezug ins Team ein.

Jon Gorenc-Stankovic

Der neue Abwehrchef des SK Sturm Graz stand zwar in den letzten vier Jahren im englischen Huddersfield unter Vertrag, zu einem Teameinsatz für Slowenien reichte es bisher aber trotzdem nicht. Das holte der 24-jährige Innenverteidiger nun aber nach: Beim 4:0-Testspielsieg über San Marino kam der ehemalige U21-Teamspieler nun auch zu seinem ersten Einsatz im A-Nationalteam.

Sandi Lovric

Erst vor wenigen Wochen wechselte der Lugano-Legionär die Seiten bzw. die Verbände. Im vergangenen November machte Lovric noch sein letztes U21-Länderspiel für Österreich, doch der Weg ins A-Nationalteam von Franco Foda scheint wegen der großen Konkurrenz illusorisch. Also schloss sich der 22-jährige gebürtige Steirer nun dem slowenischen Verband an und spielte sowohl beim 4:0 über San Marino, als auch beim 1:0-Sieg im Kosovo in der Nations League von Beginn an. Gegen den Kosovo bereitete Lovric auch prompt das Goldtor der Slowenen vor.

Dejan Petrovic

Neu im A-Nationalteam Sloweniens ist auch Rapid-Mittelfeldspieler Dejan Petrovic. Der 22-Jährige ist vorerst noch ein „Pendler“, denn am 7.September spielte er auch noch für die U21-Auswahl durch und gilt dort vorerst noch als Kadermitglied. Matjaz Kek gab dem Achter nun aber auch seine erste Einsatzzeit bei den „Großen“. Beim 4:0 über San Marino spielte Petrovic in der zweiten Halbzeit, beim 1:0 im Kosovo saß er aber wieder auf der Bank.

Rajko Rep

Bereits im November 2019 debütierte Hartberg-Routinier Rajko Rep für Slowenien. Bis heute bringt es der 30-Jährige auf vier Länderspiele. Beim 4:0-Testspielsieg über San Marino, bei dem Rep wie Petrovic in der zweiten Halbzeit mitmischte, gelang ihm zudem sein erstes Länderspieltor. Gegen den Kosovo spielte er in einem 4-4-2 bis zur 55. Minute als linker Mittelfeldspieler. Der spätberufene Rep bestritt vor über acht Jahren die letzte seiner 19 Partien für die U21-Auswahl.