Jefte Betancor: Von Stadl-Paura zum Europacupsieger in sieben Jahren

Der Spanier Jefte Betancor war 24 Jahre alt, als er den Schritt aus Spanien hinaus wagte. Damals verschlug es den Stürmer zu Stadl-Paura in die Regionalliga Mitte. Es folgten Engagements beim SV Mattersburg, Vorwärts Steyr und der SV Ried. Aber in den letzten Jahren – nach seiner Österreich-Zeit – machte der mittlerweile 31-Jährige erst richtig auf sich aufmerksam.

Speziell in Ried hinterließ Jefte hierzulande einen guten Eindruck. In der Saison 2019/20 kam er für die Innviertler in 30 Pflichtspielen auf 16 Tore und sechs Assists. In der Bundesliga kam er allerdings nur auf sechs Einsätze, für den mittlerweile aufgelösten SV Mattersburg.

Top-Leistungen in Rumänien

Aber erst nach seiner Ried-Zeit ging es für den Spanier erst so richtig los: Jefte wechselte im Sommer 2020 nach Rumänien, überzeugte bereits in seiner Debütsaison für den FC Voluntari mit zehn Saisontoren und ließ eine Fabelsaison bei Farul Constanta folgen, wo er mit 17 Saisontreffern Zweiter in der rumänischen Schützenliste wurde.

Flop in Cluj und Pafos

Innerhalb Rumäniens folgte auch der nächste Transfer und Jefte schloss sich Meister Cluj an, die ihn um günstige 300.000 Euro verpflichten konnten. Beim rumänischen Großklub war aber das Ende der Fahnenstange vorerst erreicht und der Spanier floppte – ebenso wie in einem Leihhalbjahr auf Zypern beim Pafos FC.

Toptorschütze der griechischen Liga

Im Jänner 2024 folgte ein Tapetenwechsel und Jefte wechselte nach Griechenland – zum kleinen Klub Panserraikos. Dort gewöhnte er sich im letzten Frühjahr mit vier Treffern ein, um in der neuen Saison dann so richtig zu explodieren.

In der laufenden Saison 2024/25 benötigte der spanische Mittelstürmer gerade mal 20 Pflichtspiele für 16 Treffer. In der mit Topstürmern gespickten, griechischen Liga führt er damit aktuell die Torschützenliste an. Und der Angreifer aus Gran Canaria wird die Saison auch für Panserraikos zu Ende spielen – auch wenn er dem Tabellenzehnten der griechischen Vierzehnerliga nicht mehr gehört.

Olympiakos schlägt zu und verleiht zurück

Um eine halbe Million Euro Ablöse sicherte sich nun Olympiakos die Dienste des Spaniers. Der amtierende Conference-League-Sieger hat aber keinen unmittelbaren Bedarf an Stürmern, weshalb Jefte noch für ein halbes Jahr an Panserraikos zurückverliehen wird. Der Großklub baute also vor, damit niemand den Spanier wegschnappen kann. Zwischen Jeftes Unterschrift beim ATSV Stadl-Paura und seinem Vertrag beim Europacupsieger lagen schlussendlich nur sieben Jahre – und 74 Volltreffer…