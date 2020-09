Kayode wechselt zu Sivasspor: Kein Bedarf mehr an Rapid-Flop Pavlovic?

Bröndby IF

Der türkische Klub Sivasspor verpflichtet den Ex-Austrianer Larry Kayode. Und das könnte zu einer schlechten Nachricht für Rapid werden. Der 27-jährige Olarenwaju Kayode gehört...

Der türkische Klub Sivasspor verpflichtet den Ex-Austrianer Larry Kayode. Und das könnte zu einer schlechten Nachricht für Rapid werden.

Der 27-jährige Olarenwaju Kayode gehört seit März 2018 dem ukrainischen Topklub Shakhtar Donetsk, für den er aber nur 24-mal zum Einsatz kam und dabei vier Treffer erzielte. Zuletzt war der Nigerianer an den türkischen Verein Gaziantep BB verliehen, für den er deutlich erfolgreicher spielte und in 29 Pflichtspielen zehn Treffer und sieben Assists beisteuerte.

Jetzt wo Kayode in der Türkei angekommen ist, wurden auch andere Vereine auf ihn aufmerksam. Schlussendlich entschied sich der Vorjahresvierte Sivasspor für eine leihweise Verpflichtung des Stürmers, der für die Wiener Austria 37 Tore und 18 Assists in 85 Partien erzielte.

Kurioserweise könnte ausgerechnet der Transfer des einstigen Feindbildes der Rapid-Fans zur schlechten Nachricht für selbige mutieren. Zuletzt war nämlich der bei Rapid auf dem Abstellgleis befindliche Andrija Pavlovic bei Sivasspor im Gespräch. Türkischen Medien zufolge sollte Pavlovic Anfang dieser Woche zu Verhandlungen in Sivas eintreffen. Mit der Verpflichtung Kayodes ist der Wechsel des Serben in die Türkei aber unwahrscheinlicher geworden.

Pavlovic soll sich mittlerweile aber mit dem dänischen Klub Bröndby IF einig sein. In Dänemark kennt man den 26-Jährigen bereits seit seinem zweijährigen Engagement beim FC Kopenhagen. Die Dänen sollen aber nicht bereit sein, eine Ablöse für den Angreifer zu bezahlen. Die Verhandlungen um den überfälligen Abgang des Stürmerflops gehen also weiter.