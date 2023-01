Kelvin Arase vor Transfer nach Belgien zum Thalhammer-Klub

Ein halbes Jahr nach seinem ablösefreien Wechsel von Rapid zum Karlsruher SC sieht es danach aus, als würde der 24-jährige Flügelstürmer Kelvin Arase nach...

Ein halbes Jahr nach seinem ablösefreien Wechsel von Rapid zum Karlsruher SC sieht es danach aus, als würde der 24-jährige Flügelstürmer Kelvin Arase nach Belgien weiterziehen. Der KV Oostende soll den gebürtigen Nigerianer laut einer badischen Zeitung sofort verpflichten wollen.

Arases kurzes Intermezzo in Karlsruhe war nicht von Erfolg gekrönt. Beim KSC, der aktuell Dreizehnter in der 2. deutschen Bundesliga ist und gegen den Abstieg kämpft, kam der Ex-Rapidler in Meisterschaft und Cup auf neun Einsätze zu insgesamt knapp 400 Minuten, steuerte dabei immerhin drei Assists bei.

Überzeugen konnte der Rechtsaußen, der seine Karriere beim SR Donaufeld begann, allerdings nie. Nun brach Arase, der für Rapid in 105 Spielen 13 Tore und 15 Assists erzielte, das Trainingslager der Karlsruher ab und verhandelt mit Oostende, will einen möglichst schnellen Wechsel herbeiführen.

Oostende ist in der belgischen Liga derzeit Vorletzter, muss sich in dieser Saison massiv gegen den drohenden Abstieg stemmen. Die letzten fünf Meisterschaftsspiele wurden allesamt verloren. Einen interessanten Österreich-Bezug hat der Verein bereits jetzt zu bieten: Seit November ist Dominik Thalhammer der Cheftrainer des Klubs aus Westflandern.

Der hierzulande bekannteste Spieler im aktuellen Oostende-Kader ist David Atanga, der nicht nur für Red Bull Salzburg, den SKN St.Pölten, die Admira und Mattersburg auflief, sondern auch ein direkter Positionskonkurrent für Arase wäre.