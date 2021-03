Megatalente Jahrgang 2004 (8): Georgios Koutsias

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Georgios Koutsias

ST, 17 (8.2.2004), GRE | PAOK Saloniki

Beim griechischen Topklub PAOK Saloniki reift mit Georgios Koutsias derzeit das wohl größte griechische Talent des Jahrgangs 2004 heran. Mit gerade einmal 17 Jahren ist der Angreifer bereits Teamkollege der ÖFB-Legionäre Stefan Schwab und Thomas Murg in der Kampfmannschaft der Schwarz-Weißen. In der laufenden Saison brachte es Koutsias bereits auf sechs Einsätze für PAOK, wobei er nicht nur in Cup und Liga, sondern auch in der Europa League debütierte.

Koutsias kam dabei sowohl als Rechtsaußen, als auch im Sturmzentrum zum Einsatz. Diese Flexibilität zeichnet den antizipativen Stürmer aus. Der junge Grieche ist für sein Alter körperlich bereits recht weit und ausbalanciert. Allgemein wirken seine Bewegungsabläufe und auch die Art, wie er seinen Körper einsetzt, wie bei einem „Großen“. Parallel spielt Koutsias dennoch gelegentlich in der U19-Mannschaft von PAOK, wobei der nächste Schritt ist, dass er diese kurzen Nachwuchsintermezzi hinter sich lässt.

Im griechischen U17-Nationalteam kam Koutsias nur auf drei Einsätze, in denen er vier Tore erzielte. Im vergangenen Herbst entschied der Verband, dass Koutsias der U17 deutlich entwachsen ist und berief ihn 16-jährig in die U21-Auswahl ein, für die er bisher zweimal spielte und auch aktuell ein festes Kadermitglied ist. Für diesen doch recht großen Schritt spielten natürlich auch die Kampfmannschaftseinsätze für PAOK mit, zumal sich der 180cm große Stürmer bereits mit Profis misst und sich körperlich auch durchaus behaupten kann.

Koutsias’ Vertrag bei PAOK läuft noch bis 2023. In der nächsten Saison sollte sich das Toptalent noch näher an die Kampfmannschaft des aktuellen Tabellenvierten spielen können. Interessenten für den vielseitigen und durchschlagskräftigen Angreifer gibt es natürlich bereits zur Genüge: Unter anderem steht Koutsias bereits seit längerer Zeit bei Juventus Turin und Ajax Amsterdam auf dem Zettel. Die Ausstiegsklausel aus seinem PAOK-Vertrag beträgt nur vier Millionen Euro, weshalb ein baldiger Wechsel nicht unwahrscheinlich sein dürfte.