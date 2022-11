Megatalente Jahrgang 2005 (2): Arda Güler

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Arda Güler

OM, 17 (25.2.2005), TUR – Fenerbahce Istanbul

Im März 2022 verlängerte Arda Güler seinen Vertrag bei Fenerbahce bis 2025. Zuvor hatte der 17-Jährige, der in seinem Jahrgang als größtes Talent der Türkei gilt, drei Jahre im Nachwuchs des Großklubs gespielt. Der junge Offensivspieler aus der türkischen Hauptstadt Ankara, der beim dort ansässigen Klub Genclerbirligi groß wurde, steuerte für die U19 von Fener 14 Tore und 13 Assists in 30 Spielen bei.

Mittlerweile ist Güler weit weg von den Nachwuchsmannschaften von Fenerbahce. Der offensive Mittelfeldspieler bestritt bereits 29 Partien für die Kampfmannschaft des Istanbuler Top-Klubs, erzielte dabei sechs Tore und sechs Assists. Sein Debüt gab er bereits im Alter von 16 Jahren – in der Europa-League-Qualifikation gegen HJK Helsinki.

Güler ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der gegnerische Defensiven durch seine cleveren Bewegungen und seine starke Technik auseinanderreißen kann. Hierbei kommen ihm auch seine guten Ausweichmomente, speziell auf den rechten Flügel zugute. Gerne kommt er auch als Rechtsaußen zum Einsatz, wo der Linksfuß invers agiert und gerne zur Mitte zieht. Dies macht er allerdings zumeist nicht im „Robben-Stil“ mit Tempo, sondern mit technischer Finesse und auf Basis von Überraschungsmomenten.

Aktuell kommt dem Youngster auch zugute, dass er furchtlos spielt, viele Eins-gegen-Eins-Duelle sucht und häufig abschließt, was ihn bereits jetzt zu einer echten Waffe für Fenerbahce macht. Zudem schlägt der 17-Jährige ausgezeichnete Flanken, schießt bereits die Eckbälle für sein Team, wenn er am Platz ist und durfte auch schon vom Elfmeterpunkt ran.

Das große Talent Gülers blieb auch den Großklubs aus europäischen Top-Ligen nicht verborgen: Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, aber auch der FC Barcelona haben den Jungstar bereits auf ihren Scoutinglisten. Güler dürfte aktuell aber danach streben, sich bei Fenerbahce als Stammspieler durchzusetzen, wovon er nicht mehr weit entfernt ist.

Eine Knöchelverletzung warf ihn zuletzt zwar ein wenig zurück, aber es hat den Anschein, als würde Fenerbahce einen konsequenten, mittelfristigen Plan mit dem Spielmacher verfolgen. Dass er seinen bis 2025 laufenden Vertrag bei den Istanbulern erfüllt, wirkt allerdings unwahrscheinlich, zumal er in seinem Jahrgang als einer der weltbesten Fußballer gilt.

Starpotential: 8 von 10