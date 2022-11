Megatalente Jahrgang 2005 (7): Antonio Nusa

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Antonio Nusa

LA, 17 (17.4.2005), NOR – FC Brügge

Nachdem wir mit dem defensiven Mittelfeldspieler Noah Mbamba bereits ein anderes großes Talent des FC Brügge vorstellten, blicken wir heute auf einen Youngster, der womöglich noch weiter ist, als Mbamba. Die Rede ist vom norwegischen U18-Teamspieler Antonio Nusa, einem flexiblen Offensivspieler, der sich auf der Position des Linksaußen am wohlsten fühlt.

Der nigerianisch-stämmige, aber in Norwegen geborene Nusa wechselte im August 2021 um drei Millionen Euro Ablöse von seinem Stammklub Stabaek nach Brügge und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Für den norwegischen Klub hatte Nusa in 13 Spielen drei Treffer erzielt – im Alter von erst 16 Jahren.

In Brügge spielte Nusa anfänglich in der zweiten Mannschaft und der UEFA Youth League, kam jedoch auch schon in der Saison 2021/22 zu Kurzdebüts und der ersten Partie von Beginn an für die Kampfmannschaft. In der laufenden Saison ist Nusa für die zweite Mannschaft des belgischen Meisters kein Thema mehr – Nusa ist vollwertiges Mitglied der Kampfmannschaft. Im September kam er zudem zu seinem Champions-League-Debüt, wo er beim 4:0-Auswärtssieg gegen den FC Porto prompt seinen ersten Treffer in der Königsklasse erzielt. Insgesamt spielte er bisher 15 Partien für Brügge.

Nusa ist ein äußerst flinker Offensivspieler, der sowohl als Rechtsaußen, als auch als Linksaußen, zweite Spitze oder Mittelstürmer aufgeboten werden kann. Die Idealbesetzung für den 180cm großen Norweger ist aber wohl die Linksaußenposition, von wo der Rechtsfuß zielgerichtet zur Mitte ziehen und abschließen kann. Nusas Vorteil gegenüber anderen Alterskollegen ist auch, dass er schon jetzt sehr konsequent gegen den Ball arbeitet und eine echte Waffe im Gegenpressing ist. In Ballbesitz ist er zudem ein sehr sicherer Spieler, der eine gute Entscheidungsfindung mitbringt, was die Frage nach Direktspiel oder Beruhigung in spezifischen Situationen betrifft. Deshalb kommt der 17-Jährige durchschnittlich auch auf sehr hohe Passquoten, weil er die gefährlichen Situationen perfekt von Momenten unterscheiden kann, in denen das Spiel etwas gebremst werden muss.

Von den 2005er-Jahrgängen dieser Serie ist Nusa jedenfalls einer der Spieler, von denen man unmittelbar am meisten hören sollte – schon alleine aufgrund der tollen Champions-League-Auftritte seines Klubs FC Brügge.

Starpotential: 8 von 10