Megatalente Jahrgang 2006 (10): Kaua Elias

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Kaua Elias

ST, 18, BRA – Fluminense

Im zehnten Teil unserer Serie sehen wir uns einen brasilianischen Angreifer an, der soeben auf dem Sprung vom Nachwuchs- in den Erwachsenenfußball ist, aber noch einen langen Weg vor sich hat.

Die Rede ist vom 18-jährigen Kaua Elias, der noch bis zum Jahresende 2026 bei Fluminense unter Vertrag steht und im Frühling seine ersten Einsätze in der Kampfmannschaft feiern durfte. Das war auch praktisch nicht vermeidbar, denn auf Jugendlevel zerschoss Kaua Elias praktisch alles. Alleine für die brasilianische U17-Nationalmannschaft erzielte er neun Tore in zwölf Partien.

Genau der besagte Übergang in den Profifußball wird aber das, was für Kaua Elias schwierig wird. Gegen Gleichaltrige dominiert er seine Gegner vor allem in Ballbesitz massiv. Der 181cm große Rechtsfuß ist technisch brillant, ausgesprochen trickreich und auch ein echter „Trickster“, der das Publikum mit Gurkerln und Finten verzückt.

Auf der anderen Seite hat Kaua Elias aber noch merkliche Probleme im Anlaufverhalten und im Pressing. Während er bei zweiten Bällen insgesamt clever agiert und sich immer wieder in den Zehnerraum fallen lässt oder auf die Flügel pendelt, liegt ihm das aggressive Pressen nicht im Blut. Er ist ein Spieler, der sich vor allem dann wohl fühlt, wenn er den Ball am Fuß und das Tor vor sich hat.

Häufig übertreibt er es noch, treibt sein spektakuläres, trickreiches Spiel auf die Spitze, wirkt dadurch sehr aufreizend. Das ist etwas, was ihm im Profifußball und speziell in der harten brasilianischen Liga Probleme bereiten könnte. Zeit muss man dem Fluminense-Talent also jedenfalls noch geben – bisher spielte er erst zwei Partien in der Copa Libertadores, eine im brasilianischen Cup, sowie je vier in der Liga und in der Carioca-Regionalturnier. In der Startelf stand er bisher erst einmal.

Starpotential 7 von 10

Video: Best of Kaua Elias